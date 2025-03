Recorde histórico: Governo do Estado ultrapassa as 100 mil cirurgias​ oftalmológicas​ em um ano

Fotos: Marco Favero /Arquivo / SECOM GOVSC

O governo de Santa Catarina tem feito a população enxergar cada vez melhor, o que é comprovado pelo elevado número de cirurgias​ de visão realizadas entre os anos de 2023 e 2024, com crescimento expressivo no último ano. É o maior número de cirurgias em toda a série histórica, que possui dados compilados desde 2008.

Em 2024 foram realizados 1​08.407 mil procedimentos oftalmológicos eletivos, um crescimento de 120% em relação a 2018 quando foram realizadas 49.495 mil cirurgias. Entre 2023 e 2024 o Estado realizou 183.162 mil cirurgias de visão.

Um dos pacientes beneficiados foi Jucinei Barbosa, 52 anos, atendido no Hospital Regional São José. Ele possui diabete e além de precisar de injeções periódicas na visão ele precisou fazer uma intervenção a laser. “Fui muito bem atendido, desde a primeira consulta na Unidade de Saúde até a consulta com o especialista foram cerca de duas semanas. O médico disse que se eu não iniciasse o tratamento logo, poderia perder a visão, graças a Deus foi tudo muito rápido, farei mais duas injeções em abril e maio”, afirma Jucinei.

Desde o início desta gestão, a saúde vem sendo priorizada, com investimentos nas infraestruturas dos hospitais próprios, ampliação de prestadores e aumento do pagamento dos procedimentos eletivos com a Tabela Catarinense. Nunca se investiu tanto na saúde, quanto nos últimos dois anos. A projeção para 2025 é que as cirurgias oftalmológicas cresçam ainda mais, bem como de outras especialidades.

“Estamos batendo recordes em cima de recordes, mas o que importa não são os números, mas a dignidade que estamos devolvendo para as pessoas. Seguindo a determinação do governador Jorginho Mello, estamos trabalhando em parceria com os municípios e hospitais para que possamos ampliar ainda mais o número de cirurgias, sejam elas de visão ou de outra especialidade”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Mais informações:

Silviane Mannrich

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: imprensa@saude.sc.gov.br