BOLETIM – Governo de Santa Catarina anuncia chamamento de cerca de 600 profissionais aprovados no concurso da Saúde

Com a autorização do governador Jorginho Mello, a Secretaria de Estado da Saúde homologou o concurso público realizado em janeiro deste ano e iniciou o chamamento dos profissionais aprovados.

A medida encerra um período de 14 anos sem a realização de concurso para a área da Saúde e representa um importante reforço para a rede pública estadual.

O governador Jorginho Mello fala sobre o chamamento e outras melhorias que estão sendo realizadas na saúde catarinense:

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O secretário de Estado da Saúde, Diodo Demarchi, fala sobre o reforço que os novos profissionais darão à saúde do estado:

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De acordo com o secretário, com a homologação, as chamadas serão imediatas para cerca de 600 profissionais:

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A Secretaria reforça a importância de que os profissionais convocados assumam os cargos dentro dos prazos estabelecidos.

Repórter: Marcos Lampert