Prefeitura Municipal de Boa Vista

Com foco no bem-estar do público do Carnaval 2025, a Prefeitura de Boa Vista tem se empenhado em oferecer diversos serviços durante os dias de festa, principalmente nas áreas de saúde e segurança pública. Vacinação, entrega de preservativos e um efetivo reforçado da Guarda Civil Municipal são alguns dos exemplos do cuidado da gestão com os foliões.

A vacinação está sempre presente nos eventos da prefeitura e no carnaval desse ano ocorre em uma tenda centralizada na Praça Fábio Paracat, onde a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) disponibiliza imunizantes contra hepatite B, febre-amarela, tríplice viral, influenza, covid-19 (para maiores de 12 anos), dentre outros.

O município ainda oferece, gratuitamente, preservativos masculinos e femininos, que estão entre os meios mais eficazes para prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), logo, uma medida essencial para a saúde pública, especialmente durante eventos com grande aglomeração de pessoas.

Segurança para todos

A segurança do público também é prioridade da prefeitura. E durante o Carnaval 2025 não seria diferente, onde a população pode participar das festividades com tranquilidade. Isso porque a festa conta com 94 Guardas Civis Municipais (GCMs) dispostos nos quatro polos. Além disso, 35 agentes de trânsito cuidam do controle viário. O evento ainda conta com o apoio de 60 policiais militares.

O secretário adjunto de Segurança Urbana e Trânsito, Wilson Francisco, alerta, no entanto, para a necessidade de cautela. “É importante que os foliões evitem tirar selfies com celulares visíveis e estar atentos aos seus pertences, como bolsas, especialmente as mulheres que carregam bolsas laterais. A segurança vai estar sempre por volta das pessoas, mas a prudência nunca é demais”, completou.

Com o apoio dos serviços de saúde e segurança, Jacklin Santos, pode aproveitar o carnaval com mais tranquilidade, sabendo que ela e a filha Ana Vitória, de 1 ano, estão recebendo os cuidados necessários. “A gente decidiu vir para cá para ela se distrair um pouquinho e estamos conseguindo. Está sendo uma noite de diversão e alegria”, disse.

E ela não é a única. Gleydis Maria reuniu a família inteira no feriado para aproveitarem juntos a programação da capital. “Além do evento, a segurança está maravilhosa. Tem guarda municipal em todo lugar. É tranquilo para mim, como mãe, trazer as minhas pequenas e me alegra ver eles brincando e aproveitando a festa”, comentou.