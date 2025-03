Sejer abre inscrições para atividades esportivas e culturais no CRJ do Valentina

O Centro de Referência da Juventude (CRJ) Adalberto da Silva Fernandes, localizado no bairro Valentina de Figueiredo, abre, a partir do próximo dia 6, inscrições para atividades esportivas e culturais. De acordo com a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), são oito atividades distintas e as inscrições acontecem na própria unidade, que funciona na Rua Padre Emiliano de Cristo, s/n.

As vagas são para pessoas a partir dos 10 anos de idade. O interessado deve procurar a unidade com um documento de identificação com foto e comprovante de residência. Mais informações pelo WhatsApp 9 9115-2083. “É importante destacar que esses serviços são acessíveis a todos, independentemente da idade ou condição social, e visam promover o desenvolvimento das políticas públicas da juventude. O trabalho na unidade se destaca pela inclusão e oportunidade, trazendo benefícios a todos”, ressaltou Clizaldo Maroja, diretor de Juventude da Sejer.

O CRJ do Valentina funciona de segunda a sexta-feira, oferecendo um amplo serviço à população de forma gratuita, durante os três turnos, com uma média de 1.400 atendimentos mensais.

Em João Pessoa, os Centros de Referência da Juventude (CRJ’s) funcionam em cinco bairros: Rangel, Valentina, Mangabeira I, Alto do Mateus e Funcionários I. Este último está passando por uma ampla revitalização, com previsão de conclusão para o mês de agosto. O objetivo é modernizar e melhorar as instalações do prédio, proporcionando um ambiente mais confortável para funcionários e usuários.

Atendimentos – Em 2024, os Centros de Referências da Juventude da Prefeitura de João Pessoa registraram mais de 62 mil atendimentos, abrangendo uma variedade de cursos e atividades.

Endereços dos Centros de Referência da Juventude em João Pessoa:

CRJ Reuben Ramalho – Rangel

Rua Elias Cavalcanti de Albuquerque, s/n

Atividades: Breakdance, banda marcial, dança do ventre, aula de bateria, swingueira, cursos profissionalizantes e ala-ursa.

CRJ Adalberto da Silva Fernandes – Valentina

Rua Padre Emiliano de Cristo, s/n

Atividades: Capoeira, jiu-jitsu, aeróbica, zumba, forró, libras, música e teatro.

CRJ Ilma Suzete Gama – Funcionários I

Rua Praça Lauro Wanderlei, s/n

Atividades: Capoeira, muay thai, dança, jiu-jitsu, aula de funcional e

taekwondo.

CRJ Ylton Veloso Filho – Mangabeira I

Rua Arnaldo Barros Moreira, nº 71

Atividades: Funcional, futsal, jiu-jitsu, teatro e maracatu, além de cursos profissionalizantes.

CRJ Tony Cássio Estrela – Alto do Mateus

Rua Luiz Pimentel Batista, S/N

Atividades: jiu-jitsu, funcional, reforço escolar e cursos diversos.