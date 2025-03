Por MRNews



Carnaval de Batatais Segue Tranquilo Após o Sábado de Festividades

O Carnaval de Batatais, em São Paulo, segue com grande sucesso e tranquilidade, mesmo após o agitado sábado de festas. As comemorações, que começaram com muito entusiasmo, continuam sem grandes ocorrências, destacando o bom planejamento e o trabalho das autoridades locais para garantir a segurança dos foliões.

As ruas de Batatais foram tomadas por foliões de todas as idades, que aproveitaram os desfiles, blocos de rua e shows com muito entusiasmo e alegria. A Polícia Militar, juntamente com a Guarda Civil Municipal, manteve uma presença constante nas áreas de maior movimentação, assegurando um ambiente seguro e controlado para os participantes.

Além disso, os serviços de saúde estiveram preparados para atender qualquer emergência, garantindo que os foliões pudessem aproveitar as festividades sem preocupações. A Prefeitura de Batatais, através da Secretaria de Cultura, destacou a importância da colaboração entre os cidadãos e as equipes de segurança para que o evento transcorresse de forma ordeira e festiva Segundo Notíciasde Mauá.

O público, formado por moradores e turistas, elogiou a estrutura oferecida pela cidade, apontando a tranquilidade e a organização como pontos altos do evento. Com a excelente resposta da comunidade e o bom desempenho das equipes envolvidas, o Carnaval de Batatais segue com sucesso, mantendo a animação e a sensação de segurança para todos os participantes.

Escolas de Samba Brilham no Desfile e Conquistam o Público

Outro destaque do Carnaval de Batatais foi o desfile das escolas de samba, que encantaram o público com apresentações impecáveis e enredos criativos. As escolas locais, como a “Unidos de Batatais” e a “Acadêmicos do Samba”, trouxeram para a avenida desfiles recheados de cores, samba no pé e muita energia.

A “Unidos de Batatais” fez um desfile emocionante, com um enredo que homenageou a cultura afro-brasileira, trazendo para o público uma mensagem de respeito e valorização das tradições. Já a “Acadêmicos do Samba” surpreendeu com uma apresentação vibrante, que abordou a história do Carnaval e a importância dessa festa popular para a cidade. Ambas as escolas foram aplaudidas de pé, recebendo elogios pela qualidade das fantasias, alegorias e pela atuação dos seus componentes, confirmado pelo Diario de Barretos.

O desfile foi considerado um verdadeiro sucesso, com um público animado que vibrou com cada passagem das escolas pela avenida. O evento reforçou a importância da cultura local e o valor da tradição carnavalesca em Batatais, destacando a cidade como um destino ideal para quem quer aproveitar a folia com segurança e alegria.