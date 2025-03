ASSISTIR AO VIVO Junior Barranquilla x América de Cali COPA Sul-Americana 2025, HOJE (06/03), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Junior Barranquilla x América de Cali acontece HOJE (06) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Junior Barranquilla x América de Cali – Prévia, Odds e Onde Assistir – Copa Sul-Americana 2025

Junior Barranquilla e América de Cali se enfrentam nesta quinta-feira, 6 de março de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, Colômbia. O confronto marca a ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, e ambas as equipes buscam um bom resultado para garantir a vantagem no jogo de volta.

Retrospecto e Momento das Equipes

Junior Barranquilla

O Junior Barranquilla entra na competição tentando reencontrar sua melhor forma. A equipe teve um início de temporada irregular no Campeonato Colombiano, mas conta com um elenco competitivo e a força da torcida para buscar uma vitória importante.

América de Cali

O América de Cali também busca um bom desempenho na Sul-Americana. O time tem um elenco equilibrado e historicamente faz bons jogos contra o Junior. Sua defesa tem sido um ponto de destaque, e o ataque conta com jogadores experientes que podem decidir o jogo.

Últimos Confrontos Diretos

Nos últimos dez encontros entre as equipes, há um equilíbrio nos resultados:

Vitórias do Junior Barranquilla: 5

5 Empates: 0

0 Vitórias do América de Cali: 5

Esse histórico mostra que o duelo promete ser disputado, sem um grande favorito.

Odds das Casas de Apostas

As odds mostram um leve favoritismo para o Junior Barranquilla, mas o América de Cali também tem boas chances:

Junior Barranquilla: 2.55 (39% de chances de vitória)

2.55 (39% de chances de vitória) Empate: 3.10

3.10 América de Cali: 2.88 (35% de chances de vitória)

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+ Brazil.

Palpite para a Partida

Com o equilíbrio entre as equipes e a importância do jogo, a tendência é de uma partida disputada. O fator casa pode fazer a diferença para o Junior Barranquilla, mas o América de Cali tem condições de surpreender.

Palpite final: Empate ou vitória do Junior Barranquilla (Dupla Chance).