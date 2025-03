Moto Club x Sousa , Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (05/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A Copa do Nordeste de 2025 já começou. A partida de hoje Moto Club x Sousa é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 21h30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Moto que busca o triunfo em seus domínios.

Copa do Nordeste 2025: Moto Club x Sousa – Prováveis Escalações, Arbitragem, Retrospecto e Palpites

A bola rola nesta quarta-feira, 5 de março de 2025, para o esperado duelo entre Moto Club e Sousa, válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida, que será disputada no Estádio Castelão, em São Luís (MA), coloca frente a frente duas equipes em momentos delicados na competição.

Ambos os times estão em situação desconfortável na tabela, brigando contra o rebaixamento para a próxima fase. O Moto Club, ainda sem vitória no torneio, ocupa a última posição do Grupo A e precisa urgentemente de um resultado positivo. Já o Sousa, que ocupa a sétima posição, também tem um desempenho abaixo das expectativas e busca melhorar sua campanha.

Classificação do Grupo A até o momento

1º lugar: Vitória – 10 pontos

Vitória – 10 pontos 7º lugar: Sousa – 3 pontos (1 vitória, 3 derrotas)

Sousa – 3 pontos (1 vitória, 3 derrotas) 8º lugar: Moto Club – 2 pontos (2 empates, 2 derrotas)

Com apenas três rodadas restantes para o fim da fase de grupos, as equipes enfrentam um confronto crucial para suas ambições na competição.

Retrospecto

Este será o primeiro confronto entre Moto Club e Sousa na história da Copa do Nordeste. Ambas as equipes buscam, nesse duelo, conquistar os primeiros três pontos que podem ser determinantes para sua classificação ou eliminação no torneio.

Ficha de Jogo

Partida: Moto Club x Sousa

Moto Club x Sousa Competição: Copa do Nordeste 2025 – 5ª rodada

Copa do Nordeste 2025 – 5ª rodada Data e horário: 5 de março de 2025 , às 21h30 (horário de Brasília)

, às 21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Castelão, São Luís (MA)

Estádio Castelão, São Luís (MA) Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE) Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Eleuterio Felipe Marques Junior (CE)

Prováveis Escalações

Moto Club (MA)

Goleiro: Allan Thiago

Allan Thiago Defensores: Wesley, Luís Fernando, Maurício, Gustavo Rodrigues

Wesley, Luís Fernando, Maurício, Gustavo Rodrigues Meio-campistas: Pedro Dias, Lucas Gomes, Danilinho

Pedro Dias, Lucas Gomes, Danilinho Atacantes: Vitinho Maciel, Rick Sena, Luís Gustavo

Sousa (PB)

Goleiro: Bruno Fuso

Bruno Fuso Defensores: Iranilson, Uesles, Marcelo, Fernando Ceará

Iranilson, Uesles, Marcelo, Fernando Ceará Meio-campistas: Felipe Jacaré, Hebert, Pedro Lima

Felipe Jacaré, Hebert, Pedro Lima Atacantes: Wellisson, Diego Ceará, Ian Augusto

Análise e Palpite

O Moto Club tem mostrado dificuldades no campeonato, especialmente no setor ofensivo, o que torna a vitória um desafio. Já o Sousa, apesar de ter uma campanha um pouco melhor, também tem se mostrado frágil e carece de uma reação imediata para não se complicar na tabela.

Dado o desempenho de ambas as equipes e a necessidade de somar pontos, espera-se um jogo bastante equilibrado e, possivelmente, com poucos gols, devido à fragilidade ofensiva de ambos os times.

Palpite para o jogo: Moto Club 0 x 0 Sousa (empate sem gols).

Este será um confronto onde os detalhes podem fazer a diferença, mas é difícil prever um vencedor claro, dada a atual forma de ambos os times. O empate parece ser o resultado mais provável, considerando o histórico recente e as dificuldades que as equipes enfrentam na competição.

Onde Assistir

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.