Costa Leste fortalece neurologia com telemedicina e novas especialidades no HR de Três Lagoas

Nova oferta de serviços está inserida no modelo de regionalização da saúde em MS

O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), agora oferece atendimento especializado em neurologia, incluindo neurocirurgia, neurointervencionismo, neurologia clínica e neurologia ambulatorial.

A novidade, já em funcionamento desde o último sábado (1º), representa um avanço significativo para a região, garantindo assistência qualificada e o suporte da telemedicina para ampliar a cobertura e reduzir filas.

A iniciativa é parte integrante do processo de regionalização da saúde em Mato Grosso do Sul, que tem como objetivo descentralizar o atendimento de alta complexidade, fortalecendo polos estratégicos e garantindo assistência especializada mais próxima da população.

Com esse modelo, hospitais regionais assumem um papel fundamental na rede de atenção, evitando deslocamentos desnecessários e otimizando os recursos do SUS (Sistema Único de Saúde).

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, enfatiza que a expansão das especialidades em Três Lagoas é um passo decisivo no fortalecimento da regionalização, uma das principais estratégias do Governo para descentralizar a saúde e otimizar o atendimento.

“Com esse novo serviço, estamos consolidando Três Lagoas como um polo de referência na Costa Leste, garantindo que pacientes da região tenham acesso à neurologia especializada sem precisar percorrer longas distâncias. Esse é o caminho para um SUS mais resolutivo, eficiente e próximo da população”, afirmou.

Regionalização na prática

Na Costa Leste, Três Lagoas atua como polo de alta complexidade, enquanto cidades como Paranaíba, Aparecida do Taboado e Costa Rica assumem casos de média complexidade.

O mesmo acontece em outras regiões: Campo Grande concentra os atendimentos mais complexos da Macrorregião Central, enquanto municípios como Aquidauana e Coxim absorvem demandas intermediárias. Já no Cone Sul, Dourados se mantém como referência em alta complexidade, com suporte de cidades como Ponta Porã e Naviraí.

Para a superintendente de Atenção à Saúde da SES, Angélica Cristina Segatto Congro, a expansão das especialidades em Três Lagoas reforça a estratégia do Estado de fortalecer a rede hospitalar regional.

“A SES tem organizado a atenção hospitalar em Mato Grosso do Sul, estruturando os hospitais regionais sob gestão estadual e garantindo que assumam um papel estratégico no atendimento especializado. Com isso, estamos interiorizando serviços médicos antes concentrados apenas na Capital, levando atendimento qualificado para mais perto da população e reduzindo a necessidade de deslocamentos”, destacou.

De acordo com o diretor-geral do hospital, Henrique Schultz, a chegada das novas especialidades “representa mais um marco na história da Costa Leste, reforçando o compromisso do hospital com a ampliação e excelência no atendimento à saúde da população”.

Com essa expansão, o Hospital Regional da Costa Leste fortalece seu papel dentro da rede estadual de saúde, consolidando-se como uma das referências no atendimento especializado e reforçando a eficiência da regionalização hospitalar em Mato Grosso do Sul.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Arquivo SES