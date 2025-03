Governo de SC participa de evento no Japão para buscar soluções inovadoras contra enchentes

Foto: Arquivo Pessoal

A convite do Banco Mundial, o Governo de Santa Catarina participa, até sexta-feira, 7 março, de uma Imersão Técnica sobre Gestão de Inundações Urbanas, realizada em Tóquio e Quioto, no Japão. O evento reúne delegações de 11 países e especialistas internacionais para discutir as melhores práticas e inovações no enfrentamento de enchentes, com foco em soluções que vão além das tradicionais obras de infraestrutura. O secretário de Estado do Planejamento, Edgard Usuy, é o representante do Governo do Estado nessa missão internacional.

Edgard Usuy destaca que Santa Catarina, como único representante da América Latina no evento, tem a oportunidade de acessar as técnicas mais recentes e ser referência no assunto, conforme tem sido solicitado pelo governador Jorginho Mello. “Os temas discutidos aqui estão entre os mais inovadores do mundo, e essa troca de experiências com especialistas internacionais e com o Banco Mundial é fundamental. Eles possuem um acervo global de ações e um compilado das melhores soluções já aplicadas em diferentes países, que será compartilhado conosco”, explica Usuy.

A presença catarinense no Japão ocorre dentro da parceria em andamento com o Banco Mundial para um financiamento voltado à soluções para os problemas das enchentes através de novas ações que somadas aos estudos, após atualizados, da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) trarão mais qualidade de vida para os catarinenses que moram próximos ao Itajaí-Açu. “O objetivo é buscar novas soluções para essa questão. Hoje, as discussões globais não se limitam mais às chamadas soluções ‘gray’, que são as infraestruturas tradicionais, mas incluem também alternativas ‘green’ e ‘blue’, que utilizam recursos naturais e soluções baseadas na natureza para mitigar os impactos das enchentes”, detalha o secretário.

Foto: Arquivo Pessoal

A programação do evento inclui palestras de especialistas do Japão e de outros países sobre planejamento de controle de enchentes, investimentos em infraestrutura resiliente e gestão integrada das águas pluviais. Além disso, os participantes farão visitas técnicas a área portuária de Tóquio e a obras inovadores realizasas em Quioto, como bacias de retenção, jardins de chuva e túneis de drenagem pluvial.

Para Usuy, a solução para a recorrência das enchentes passa pela combinação de grandes obras estruturantes com medidas de médio e pequeno porte, contando com o apoio das prefeituras e a participação da sociedade. “A resposta precisa envolver diferentes frentes: grandes projetos já previstos, soluções menores implementadas em parceria com os municípios e a adoção do conceito Grey, Green e Blue. Além disso, mecanismos como concessões e parcerias público-privadas (PPPs) podem ser fundamentais para viabilizar essas ações”, ressalta.

A expectativa do secretário é que as soluções discutidas no Japão ajudem Santa Catarina a aprimorar sua capacidade de prevenção e resposta a desastres naturais, minimizando impactos sociais e econômicos causados pelas enchentes.