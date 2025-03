Oficina de marca-páginas em aquarela é atração gratuita nas Bibliotecas Municipais de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

Comunidade pode contribuir com minutas dos Currículos de Referência dos cursos técnicos A Pró-reitoria de Ensino (PRE), por meio da sua Diretoria de Educação Básica (Dieb) abriu processo de consulta pública para os cursos técnicos do IFSP. Para participar, basta acessar e preencher o formulário de cada curso/forma de oferta. Para auxiliar a comunidade no […]