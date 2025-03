Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu lança “Rota da Mulher SEMUNI” com ações para o empoderamento feminino

A Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu reforça seu compromisso com políticas de longo prazo ao lançar a “Rota da Mulher SEMUNI”, iniciativa que visa levar informações, serviços e apoio às mulheres do município. O projeto, que começa em março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, é emblemático e reforça a importância de ações contínuas para o enfrentamento da violência de gênero, prevenções à saúde e acesso a meios para alcançar a autonomia financeira.

A “Rota da Mulher SEMUNI”, que acontecerá entre os dias 10 e 16 de março, terá uma agenda diária de atividades multidisciplinares em diversos bairros da cidade. O objetivo é alcançar não apenas as mulheres, mas também a população em geral, promovendo uma conscientização ampla sobre os direitos das mulheres e os serviços disponíveis. A ação também busca fortalecer a rede de apoio às mulheres, mostrando que elas não estão sozinhas nessa luta.

“Estamos começando a ‘Rota da Mulher SEMUNI’ no mês em que celebramos as conquistas das mulheres, mas também é preciso refletir sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados e superados. A ‘Rota da Mulher SEMUNI’ é um marco importante para Nova Iguaçu, pois mostra que, mesmo sendo uma secretaria recente, estamos comprometidos em construir políticas públicas efetivas e de longo prazo”, afirma Doutora Roberta, secretária da Mulher de Nova Iguaçu.

De 10 a 15 de março, as ações serão realizadas nos bairros Cabuçu, Km 32, Jardim Tropical, Vila de Cava, Comendador Soares e Austin, respectivamente, sempre das 9h às 16h. O encerramento será no dia 16, no Centro de Nova Iguaçu, a partir das 9h, com um ato simbólico de plantio de mudas de laranjeiras e resedás no Paço das Laranjeiras, Via Light, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente numa ação chamada “Mulheres Iguaçuanas Plantando o Futuro”.

Confira os locais das ações:

10 de março – Praça de Cabuçu – Rua Otávio Teixeira, esquina com Severino Pereira da Silva

11 de março – Praça do Km 32 – Alameda São Bernardo Lt 18 Qd 02

12 de março – Praça do Jardim Tropical – Rua Damas Batista

13 de março – Praça de Vila de Cava – Rua Vitor Hugo

14 de março – Praça Havana – Comendador Soares – Rua Havana

15 de março – Rua Coronel Monteiro de Bairros – Austin

16 de março – Via Light (altura da Av. Nilo Peçanha) – Paço dos Laranjais – Centro

Parcerias Estratégicas para Ampliar o Impacto

A “Rota da Mulher SEMUNI” vai contar com colaborações essenciais de diversas secretarias municipais, reforçando o compromisso da Prefeitura de Nova Iguaçu com a causa feminina. A Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, oferecerá serviços de prevenção e cuidado com a saúde da mulher, como exames preventivos e orientações sobre planejamento familiar. A Secretaria de Assistência Social, por sua vez, contribuirá com ações voltadas ao acolhimento e apoio social, garantindo que mulheres em situação de vulnerabilidade tenham acesso a benefícios e programas de assistência. Também estarão presentes as secretarias do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, entre outras.

A Prefeitura vai garantir a infraestrutura necessária e o suporte logístico para que as ações alcancem todos os bairros do município. Essa integração demonstra o esforço conjunto para promover o empoderamento feminino e a igualdade de gênero em Nova Iguaçu.