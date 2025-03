Agência Minas Gerais | Dia Internacional da Mulher: em Minas Gerais, elas se destacam em aprovação no exame de direção

Posted on

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência de navegação no portal de serviços do estado de Santa Catarina. Ao clicar em “Aceitar”, você concorda com o uso de cookies e terá acesso a todas as funcionalidades do portal. Ao clicar em “Negar” os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Esses cookies permitem funcionalidades essenciais […]