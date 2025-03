Bonito divulga boletim semanal de Dengue, Zika e Chikungunya – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Foto: Divulgação PMBV As melhorias de infraestrutura da Prefeitura de Boa Vista no loteamento João de Barro seguem em frente com o pacote de obras que tem transformado a vida dos moradores. Uma realidade que já é possível ver em 14 ruas, além de um trecho da Av. Jesus de Nazaré, contempladas com drenagem, asfalto. […]