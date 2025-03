AME BV: Feirão de Negociação proporciona condições especiais para pagamento de dívidas

Foto: Divulgação Semuc



A Agência Municipal de Empreendedorismo e Fomento de Boa Vista (AME BV), não somente apoia financeiramente os mais de 1.500 beneficiários através das linhas de crédito, como também promove facilidades para quitar as dívidas.

Com a 3ª edição do Feirão de Negociação da AME, a Prefeitura proporciona então, condições especiais para o pagamento das pendências. Ação começou nesta quinta-feira, 6, e segue até o dia 14 de março, das 8h às 14h, na sede da AME.

No feirão da AME BV, os beneficiários inadimplentes têm a oportunidade de se livrar das dívidas sem juros e sem burocracia. Assim, a negociação é feita a partir da quantidade de parcelas em atraso. O empreendedor assume o compromisso de quitar a entrada até o dia 10 de abril e as demais parcelas a partir do mês de maio. Além disso, ao quitar a entrada, os beneficiários passam a ficar adimplentes.

“É uma oportunidade incrível para o beneficiário que está com algumas parcelas em atraso. Ação é um dos vários meios de ajudar os empreendedores para que entendam a importância de se manterem adimplentes e regularizados junto à AME. No feirão serão encontradas condições muito especiais para continuarem aproveitando os nossos benefícios”, disse Scheila Hortmann, diretora-executiva da AME.

Um dos beneficiários que aproveitou o primeiro dia do Feirão para se regularizar, foi o autônomo Júlio Vieira. Com 6 meses na AME, percebe que ação veio facilitar o pagamento das suas pendências. “Eu estava com três meses de boletos atrasados. No feirão fizeram a renegociação e me deram um tempo maior para pagar. Então foi uma facilidade imensa para mim para poder me realinhar e continuar o pagamento”, finalizou.

