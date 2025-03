Empresa do setor de beleza anuncia investimento de R$ 100 mi e instalação do seu setor de P&D em Sorocaba com a geração de 400 empregos diretos

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba recebeu, na tarde desta quinta-feira (6), a visita do CEO da empresa Ativa Brasil, Alexandre Telles. Atuando no setor de cosméticos e beleza, com sede em Palhoça, na região da Grande Florianópolis (SC), o empresário esteve com o prefeito Rodrigo Manga, em seu gabinete no Paço Municipal, e anunciou seu interesse em investir na ampliação da empresa, instalando no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), o seu setor de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D).

Para isso, está sendo estimado um investimento da ordem de R$ 100 milhões, prevendo a geração de aproximadamente 400 empregos diretos, além da geração de empregos indiretos, e abrindo oportunidades de mão de obra qualificada no município, beneficiando também nossa região. O objetivo é dar início ao processo de instalação da ampliação da empresa em Sorocaba o mais breve possível, seguindo todos os trâmites necessários.

Participaram da também da reunião o presidente do PTS, Nelson Cancellara; o secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede), Bruno Santana; o secretário de Saúde (SES), Magno Sauter; e o secretário de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo.

“Nosso objetivo é nos instalar em uma cidade que já se tornou uma referência em desenvolvimento industrial para o Brasil, aproveitando também a mão de obra existente e oferecendo treinamento para um setor muito promissor da economia”, afirma o empresário Alexandre Telles.

“Sorocaba é uma cidade cada vez mais aberta às iniciativas da indústria. E temos no nosso Parque Tecnológico um ambiente perfeito para o crescimento e desenvolvimento tecnológico de empresas dos mais variados setores. Temos certeza de que será mais um empreendimento de sucesso, trazendo novas oportunidades de trabalho para o povo sorocabano”, conclui o prefeito Rodrigo Manga.