Esquema de trânsito para o desfile da Corte Mirim do Carnaval, nesta sexta-feira, no Sambódromo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A partir das 13h será interditada a Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Candelária. Arte: Divulgação/CET-Rio

A CET-Rio anunciou o esquema de trânsito para o Desfile da Corte Mirim do Carnaval, a partir das 16h30 desta sexta-feira (07/03). Às 11h, haverá a interdição de diversas vias no entorno do Sambódromo, como a Rua Benedito Hipólito. A partir das 13h será interditada a Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Candelária, entre o entroncamento em frente ao prédio da Cedae e o cruzamento com a Rua de Santana.

Às 15h , será realizado o fechamento da pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, a partir da altura da passarela do metrô (estação Cidade Nova) até a altura do prédio da Cedae, Avenida Salvador de Sá, entre a Rua Corrêa Vasques e a Rua Frei Caneca, Rua Hélio Beltrão, Rua Senhor de Matosinhos, entre a Rua Heitor Carrilho e a Travessa 11 de Maio, Rua Aníbal Benévolo, entre a Avenida Salvador de Sá e a Rua Senhor de Matosinhos, Rua Presidente Barroso, entre a Avenida Salvador de Sá e a Rua Senhor de Matosinhos, Travessa Lopes, entre a Avenida Salvador de Sá e a e a Rua Senhor de Matosinhos, Travessa 11 de Maio, entre a Avenida Salvador de Sá e a e a Rua Senhor de Matosinhos e Rua Frei Caneca, trecho entre o final do Sambódromo até o cruzamento para a Avenida Salvador de Sá.

A partir da 0h de sábado (08/03), haverá outras interdições na Avenida Presidente Vargas. Pista Central, sentido Candelária, entre a passarela do metrô (estação Cidade Nova) até a Praça da República. No sentido Praça da Bandeira, será fechada a pista central, entre a Avenida Passos até a altura da passarela do metrô (estação Cidade Nova).