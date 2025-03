NUGS promove bate-papo com Rita von Hunty sobre vivências e produções LGBT+ – IFSP

Evento online no dia 12/03, às 14h, no YouTube do NUGS, discutirá a importância da produção LGBT+ nas humanidades

No dia 12 de março, o Núcleo de Gênero e Sexualidade (NUGS) do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) promove um bate-papo online com Guilherme Terreri, conhecido por sua persona Rita von Hunty. A atividade, intitulada “Vivência e produção dos sujeitos”, será transmitida ao vivo no canal do YouTube do NUGS, a partir das 14h, e abordará a importância da produção LGBT+ nas humanidades. O evento é aberto a todas as pessoas interessadas e terá duração de 1h a 1h30.

Rita von Hunty, além de ser uma drag queen icônica, é professora, palestrante, atriz, colunista, produtora de conteúdo, apresentadora, comediante, vegana, podcaster e uma diva marxista que politiza e mobiliza a educação popular. Com seu canal “Tempero Drag”, Rita conquistou milhares de pessoas ao discutir temas como gênero, sexualidade, política e cultura de forma acessível e engajada. A frase que define sua trajetória é: “A parte mais bonita do seu corpo é pra onde ele está indo”.

O bate-papo promete ser um momento de reflexão e aprendizado, destacando como as vivências e produções de pessoas LGBT+ contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A atividade reforça o compromisso do NUGS com a promoção da igualdade de gênero e o respeito à diversidade.

Serviço: