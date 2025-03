Prefeitura inicia limpeza de lagos da cidade

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou a limpeza do lago do bairro Chácaras Pousada do Vale, na zona leste da cidade. O serviço, que é realizado anualmente, é necessário para auxiliar a oxigenação da água em benefício dos peixes do local.

A limpeza está sendo feita com uma escavadeira hidráulica e contará com o apoio de uma equipe trabalhando de barco e um gancho para remover o excesso de vegetação de aguapé, que toma o lago no decorrer do tempo.

Após o trabalho de retirada de vegetação pela escavadeira, é feita a limpeza manual, com peneiras, para retirar pequenas algas que se proliferam em excesso.

O lago do bairro Pousada do Vale é dividido em dois espaços contínuos, sendo o maior com 14 mil m² de extensão e o menor com 1.400 m² e profundidade de 1,20 metro. A previsão é que o trabalho seja finalizado na segunda quinzena deste mês.



