Sorocaba vence no Campeonato Paulista de Boxe – Agência de Notícias

Fotos: Lisoboxe

O atleta Luiz Felipe Carvalho, da equipe Sesi/Prefeitura de Sorocaba, venceu Lucas Silva, da equipe Jack Timtílio, na categoria 75-80 kg, no último sábado (22), em sua estreia no 1⁰ Campeonato Paulista Elite Masculino e Feminino de Boxe, realizado no Centro Esportivo José Bonifácio, em São Paulo (SP).

Organizada pela Federação Estadual de Boxe de São Paulo (FEBOXESP) e pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), a competição reuniu 107 atletas de 23 equipes, representando 11 cidades. Trata-se de um campeonato com relevância estratégica, sendo classificatório para competições nacionais e importante para a formação e a descoberta de novos talentos do boxe olímpico paulista.

A equipe Sesi/Prefeitura de Sorocaba também esteve representada pelo atleta Claudio Coelho, que competiu, na categoria de 55-60 kg, contra Bruno Silva, da equipe Bahia Boxe, mas acabou sendo derrotado por 3 a 2.

A próxima rodada do Campeonato Paulista ocorrerá no próximo sábado (29), com transmissão ao vivo pelo canal oficial da FEBOXESP no YouTube. Luiz Felipe voltará ao ringue, acompanhado de outros atletas da delegação sorocabana.

A equipe, que representa a cidade nas principais competições de Boxe do país, conta com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), e é

mantida pela Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais (Lisoboxe), sob o comando do técnico, Prof. Vladimir de Godoi. Mais informações sobre a Liga podem ser obtidas pela rede social: @lisoboxe.