Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais neste sábado, 8 de março

Posted on

Foto: Divulgação PMBV A ação Prefeitura Com Você ocorre neste sábado, (25) até às 16h, na Escola Municipal Carmem Eugênia Macaggi, no bairro Asa Branca, levando diversos serviços gratuitos oferecidos pelo município para a população boa-vistense. Esta é a 8ª edição do evento e vem com o tema “Mês das Mães – Maio Furta-Cor”, voltado […]