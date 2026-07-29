Boa Vista: ciclovia na avenida Capitão Júlio Bezerra é revitalizada



Foto: Divulgação Semuc



Para melhorar as condições de trafegabilidade dos ciclistas, a Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), iniciou a revitalização de 2,1 km de ciclovia na Av. Capitão Júlio Bezerra. A pintura da faixa contribui para melhor visibilidade por parte dos condutores, ampliando a segurança de quem utiliza o espaço.

Segundo o secretário adjunto da Semob, Gino Falcão, a manutenção das ciclovias demonstra então o cuidado contínuo da gestão com a infraestrutura já existente.

“Com a sinalização mais visível e bem conservada, garantimos que motoristas e ciclistas compartilhem o espaço de forma mais segura, reduzindo riscos de acidentes e reforçando o respeito às regras de trânsito”, enfatizou.

Visibilidade e segurança

Do mesmo modo, atualmente, Boa Vista possui mais de 47 km de ciclovias sinalizadas de acordo com as normas locais e nacionais, facilitando o acesso de quem utiliza então a bicicleta como meio de transporte.

Varlindo Nunes é morador do bairro dos Estados e utiliza a ciclovia diariamente. “A revitalização é muito boa. Acho muito legal. Antigamente, a gente se arriscava muito no meio dos carros. Hoje não. Está tranquilo aqui”, disse. Erick Fonseca, ciclista, também parabenizou o trabalho. “Eu acho que a reparação da ciclovia é muito boa. Ajuda bastante na circulação das bicicletas”, comentou.

Fonte: Da Redação

