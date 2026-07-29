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Polícia Civil anuncia nova etapa de investigação social para candidatos de concurso público

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Todos os candidatos aprovados no concurso público da PCRR (Polícia Civil de Roraima), inclusive os já avaliados e os que estão no cadastro de reserva, passarão por uma nova etapa de investigação social. A medida foi anunciada nesta sexta-feira, dia 17, por meio de comunicado conjunto da Segad (Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração) e da Delegacia-Geral da Polícia Civil.

A nova fase tem como base os editais de abertura nº 01/2022 e 02/2022, que prevê a investigação social como etapa contínua e permanente do certame.

De acordo com o delegado-geral adjunto da PCRR, Jimmy Santana, a medida assegura que o ingresso na Polícia Civil ocorra com o rigor necessário, garantindo que os futuros policiais apresentem conduta ilibada e estejam alinhados aos valores que sustentam a instituição, preservando a credibilidade da corporação e a confiança da sociedade.

“O edital do concurso previa que a fase de investigação social é permanente. Considerando que já se passaram quase três anos desde que foi realizada, com o objetivo de garantir a idoneidade dos futuros policiais, todos os candidatos, inclusive aqueles que já se encontram em cadastro de reserva, serão submetidos a nova investigação social”, destacou.

A investigação social será conduzida pela própria Polícia Civil e inclui a atualização da FIC (Ficha de Informações Confidenciais), além da verificação da conduta social dos candidatos.

Segundo Jimmy Santana, o não atendimento aos critérios de idoneidade moral poderá resultar na eliminação do certame.

“Os prazos, procedimentos e demais orientações para a nova fase serão divulgados em edital específico, a ser publicado nos canais oficiais”, informou.

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