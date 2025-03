Corinthians x Santos, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (09/03)

O jogo entre Corinthians x Santos acontece HOJE 18h30 hs. O mandante da partida é Timão que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Corinthians x Santos: Onde Assistir ao Vivo, Horário, Palpites e Prováveis Escalações do Jogo do Campeonato Paulista

Neste domingo (9), Corinthians e Santos se enfrentam pelas semifinais do Campeonato Paulista, em busca de uma vaga na final do torneio. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, e promete muita emoção, com duas equipes buscando a tão sonhada classificação para a grande decisão.

O Corinthians chega para este confronto após uma campanha impressionante na fase de grupos, onde foi o time com melhor desempenho e eliminou o Mirassol nas quartas de final. Sob o comando de Memphis Depay, o Timão espera manter sua boa fase e garantir a vaga na final do Paulistão.

Já o Santos busca recuperar-se após a derrota amarga para o Barcelona-EQU por 3 a 0, na terceira fase da CONMEBOL Libertadores. O time, comandado por Ramón Díaz, eliminou o Red Bull Bragantino na fase anterior do estadual e conta com o retorno de Neymar à seleção brasileira para tentar conquistar o título paulista, após nove anos sem levantar a taça.

Onde Assistir a Corinthians x Santos:

Transmissão ao Vivo: O jogo terá transmissão da Record (TV aberta), TNT (TV fechada), Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping (canais de streaming).

Palpites para o Jogo:

André Donke: Corinthians 2 x 1 Santos

Corinthians 2 x 1 Santos Bruno Vicari: Corinthians 1 x 2 Santos

Corinthians 1 x 2 Santos Mário Marra: Corinthians 2 x 1 Santos

Prováveis Escalações:

Corinthians: O Timão deve manter a base titular, com algumas mudanças, como a possível entrada de Fabrizio Angileri. O time provável é:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Martínez (Alex Santana), Carrillo, Bidon, Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Santos: Com as ausências de Aderlan, Hyan e Souza devido a lesões, a tendência é que o Santos entre em campo com Gabriel Brazão no gol. O time provável é:

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

Arbitragem:

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Matheus Delgado Candançan Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima

Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima VAR: Adriano de Assis Miranda

O vencedor deste confronto enfrentará Palmeiras ou São Paulo na final do Campeonato Paulista, com o jogo marcado para segunda-feira (10), no Allianz Parque. Fique ligado e não perca esse duelo decisivo!