CRAS promove oficinas de produção de máscaras de Carnaval com crianças, mulheres e idosos – Prefeitura Municipal de Bonito

Na semana do Carnaval o Centro de Referência de Assistência Social de Bonito (CRAS)desenvolveu uma série de atividades temáticas com os grupos de trabalho: Crescendo Feliz, Mulheres que Criam e no Instituto de Longa Permanência São José (asilo), com o objetivo de trabalhar o autocuidado e estimulação cognitiva.

Com o grupo ‘Crescendo Feliz’, que trabalha com crianças de 3 a 6 anos, a equipe abordou a origem das Máscara de Carnaval e uma roda de conversa sobre a importância do autocuidado.

Com idosos do Asilo São José foram produzidas máscaras de Carnaval, com foco na percepção visual e coordenação motora e as ‘Mulheres que Criam’, realizaram um levantamento histórico da origem das máscaras de Carnaval e produziram Máscaras de Crochê como encerramento das atividades do mês de fevereiro, com momento de interação entre o grupo, com a participação da secretária de Assistência Social e primeira-dama, Leila Aivi e da secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico e vice-prefeita, Juliane Salvadori.

Por fim, todo material produzido pelos idosos e pelas mulheres foram doados para a Associação Pestalozzi, que desenvolveu um trabalho integrado com a comunidade.