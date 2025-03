Em evento especial, Prefeitura celebra a força e protagonismo feminino em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Como forma de celebrar a força e o protagonismo feminino, a Prefeitura de Boa Vista promoveu nesta sexta-feira, 7, um evento especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Com o tema “A Ousadia de Ser Livre”, a programação reuniu servidoras municipais no estacionamento interno do Palácio 9 de Julho, destacando a importância do bem-estar, do autodesenvolvimento e do reconhecimento do papel feminino na sociedade.

Dessa forma, o evento começou com um acolhimento caloroso às participantes, seguido de um café da manhã preparado especialmente para elas.

Em seguida, a fisioterapeuta pélvica Carol Queiroz conduziu uma palestra-show dinâmica e interativa, abordando os desafios do dia a dia da mulher e promovendo reflexões sobre saúde e qualidade de vida.

“As mulheres são a base da nossa gestão e da nossa cidade. Com dedicação, competência e sensibilidade, elas cuidam de Boa Vista em todas as áreas, garantindo serviços de qualidade para a população. São maioria entre nossos servidores e lideram com excelência várias secretarias, demonstrando que o desenvolvimento da cidade passa pelo trabalho delas. Seguimos avançando com respeito, reconhecimento e oportunidades. Afinal, uma cidade bem cuidada tem o olhar e o talento das mulheres em cada detalhe”, afirmou o prefeito Arthur Henrique.

Orgulho e força

A Prefeitura de Boa Vista tem um quadro majoritariamente de força feminina, com 70% dos servidores sendo mulheres. Além disso, nove secretarias municipais estão sob comando delas, reforçando a presença feminina na gestão pública. Núbia Magalhães é servidora há cerca de 12 anos, o que para ela é uma carreira regada de muitas oportunidades e crescimento.

“Quando entrei, tinha pouco conhecimento na área, mas fui aprendendo e crescendo profissionalmente. É gratificante ver como a gestão valoriza e investe nas servidoras, nos dando espaço para evoluir. Como mulher, mãe e profissional, sei que nosso trabalho faz a diferença na cidade. E esse reconhecimento nos motiva a seguir contribuindo cada vez mais”, disse.

Quem também tem orgulho em fazer parte desse time é a servidora Elen Ferreira, que atua na prefeitura há cerca de 2 anos. “Tem sido uma experiência incrível para mim. Comecei como estagiária e, com o tempo, tive a oportunidade de crescer e me tornar servidora. Esse reconhecimento e valorização me motivam todos os dias a dar o meu melhor. Aqui, aprendi muito e sigo evoluindo profissionalmente”, contou.

Gestão que incentiva o protagonismo feminino

Desde 2020, a prefeitura concede licença-maternidade de sete meses para as servidoras, um benefício que já alcançou mais de mil mulheres. O apoio à autonomia financeira feminina também tem sido prioridade. A Agência de Empreendedorismo e Fomento (AME BV) já beneficiou 1.588 pessoas, sendo 72% mulheres, e conta com uma linha de crédito específica para impulsionar negócios liderados por elas.

No setor agropecuário, o número de famílias chefiadas pela força de mulheres atendidas pelo Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA) cresceu 507% nos últimos cinco anos, saltando de 100 para 607.

Na área da segurança e proteção às mulheres, a Patrulha Maria da Penha desempenha um papel fundamental no acompanhamento de vítimas de violência. Somente em 2024, foram atendidas 2.282 mulheres com medida protetiva, e o número de visitas às vítimas cresce a cada ano, demonstrando o compromisso do município com a segurança feminina. Vale ressaltar que a Guarda Municipal de Boa Vista é comandada por uma mulher, Cícera Mangabeira.

Além disso, com as ações concretas e políticas públicas direcionadas, a Prefeitura de Boa Vista reafirma seu compromisso com a valorização das mulheres, promovendo espaços de acolhimento, proteção e incentivo ao crescimento pessoal e profissional. Por fim, o evento desta sexta-feira foi mais uma demonstração de respeito e reconhecimento a todas que constroem, diariamente, uma cidade mais forte e igualitária.

Fonte: Da Redação