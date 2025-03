Udesc Esag abre inscrições para mestrados e doutorados em Administração

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), por meio do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag), está com inscrições abertas no processo seletivo para quatro cursos de pós-graduação em Administração. São 49 vagas para ingresso em 2025, distribuídas entre Mestrado Acadêmico (15), Mestrado Profissional (12), Doutorado Acadêmico (12) e Doutorado Profissional (10).

São aceitos candidatos com formação em qualquer área, desde que em curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). No caso dos cursos de doutorado, é necessário ainda já ter um título de mestre. Tanto para concorrer às vagas de mestrado quanto às de doutorado, o candidato deve apresentar uma proposta de pesquisa a ser desenvolvida durante o curso.

Acesse o edital e mais informações em udesc.br/esag/pos/processoseletivo.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 4 de abril, por meio de formulário on-line com link no site da Udesc Esag. A taxa de inscrição é de R$ 70.

Cada candidato só pode se inscrever em um dos cursos oferecidos. O mestrado e doutorado acadêmicos priorizam a formação de pesquisadores e professores universitários. Já o mestrado e doutorado profissionais são voltados para a pesquisa aplicada e mais indicados a quem já esteja no mercado de trabalho em sua área.

Além do curso, o candidato precisa também escolher um dos grupos de pesquisa da Udesc Esag, conforme a lista disponível no edital, e apresentar uma proposta de pesquisa alinhada à área de especialidade do grupo escolhido. Cada grupo detém certo número de vagas e será responsável pela seleção de seus candidatos.

Processo seletivo

Os candidatos que apresentarem a documentação exigida e tiverem suas inscrições homologadas passarão por um processo seletivo em duas etapas, ambas classificatórias e eliminatórias. Na primeira, será avaliada a proposta de pesquisa. Os aprovados passarão então à segunda etapa, com prova oral e avaliação do currículo Lattes.

O resultado do processo seletivo será divulgado em 27 de junho. As matrículas estão previstas para o período de 21 a 23 de julho, com início das aulas em 4 de agosto.

Principais datas:

06/03 a 04/04 – Inscrições

24/04 – Homologação das inscrições

20/05 – Resultado da primeira etapa (análise da proposta de pesquisa)

02 a 18/06 – Segunda etapa (prova oral e avaliação do currículo)

27/06 – Resultado do processo seletivo

21 a 23/07 – Matrículas

04/08 – Início das aulas

Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Ensino de Pós-graduação, pelo e-mail pos.esag@udesc.br.

Núcleo de Comunicação da Udesc Esag

Jornalista Carlito Costa

E-mail: comunicacao.esag@udesc.br