NOTÍCIAS

Programa “HumanizAção” acolhe 13 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (26) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Programa “HumanizAção” acolhe 13 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (26) – Agência de Notícias



27 de dezembro de 2025

10:16

Por: Secom

Equipes do programa “HumanizAção” realizaram, ao longo desta sexta-feira (26), atendimentos a 37 pessoas em situação de rua, em diferentes pontos da cidade. Desse total, 13 aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS). Na entidade, são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho e cuidados de higiene.

O “HumanizAção” é realizado de forma integrada por profissionais da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), Secretaria da Cidadania (Secid), com sua Coordenadoria de Álcool e Outras Drogas junto à Divisão de Política para Pessoas em Situação de Rua, além da Secretaria da Saúde (SES). Também conta com o importante auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Secretaria de Mobilidade (Semob) e Urbes – Trânsito e Transportes.

Os sorocabanos podem sempre colaborar com o programa, informando os locais da cidade onde haja pessoas em situação de rua necessitando de cuidados e acolhimento, assim como doando roupas, cobertores e alimentos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp: (15) 99666-2636, 24h por dia, ou pelos telefones: (15) 3229-0777, do SOS; (15) 3212-6900, da Secretaria da Cidadania, e 153, da GCM.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Semam recebeu mais de 3,9 mil denúncias em 2023 pelos canais de atendimento à população

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Divisão de Fiscalização (Difi), recebeu, em 2023, 3.978 denúncias de infrações e crimes ambientais. As denúncias foram encaminhadas para o telefone (83) 3213-7012, pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão e ainda pelo chat bot, Acácia, pelo número (83) 3218-9208, […]
NOTÍCIAS

Governo de MS defende agro sustentável e estratégias para impulsionar setor – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

O governador Eduardo Riedel participou da abertura do Fiap (Fórum Internacional da Agropecuária), que acontece nesta segunda-feira (9), em Cuiabá (MT). Durante o evento ele defendeu um agro sustentável, com ações que possam reduzir a distância do mercado global. Além disto citou a importância de definir um posicionamento estratégico do Brasil para o setor. “Estamos […]
NOTÍCIAS

Nova Iguaçu inaugura a Clínica da Família Dr. Delmo Moura Sá no Danon

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nova Iguaçu inaugura a Clínica da Família Dr. Delmo Moura Sá no Danon 06 de setembro de 2025 Um novo equipamento de saúde passa a fazer parte da rotina de cuidados da população de Nova Iguaçu. A Prefeitura inaugurou, neste sábado (6), a Clínica da Família Dr. Delmo Moura Sá, no bairro Danon. A expectativa […]