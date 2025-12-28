Governo de Roraima entrega escrituras públicas para moradores do Alvorada I

O Governo de Roraima, por meio da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), fará nesta segunda-feira, 29, a entrega de escrituras públicas para moradores do conjunto habitacional Alvorada I, na zona Oeste de Boa Vista. O evento será realizado no Colégio Estadual Militarizado Senador Hélio Campos, na avenida São Joaquim, 567, bairro Silvio Leite, a partir das 15h.

A regularização dos imóveis, aguardada há mais de 40 anos, é resultado de um esforço conjunto do Governo do Estado, da Codesaima, do Cartório de Imóveis e do TJRR (Tribunal de Justiça de Roraima), por meio da Corregedoria.

Para viabilizar o processo, o Governo do Estado precisou realizar uma longa negociação com a Caixa Econômica Federal, que herdou o financiamento dos empreendimentos dos extintos BNH (Banco Nacional de Habitação) e Banco de Roraima. Resolvidos os impasses financeiros, foi necessária a contratação de uma empresa para realizar a topografia dos lotes dos conjuntos Alvorada I, Alvorada II, Paraná, Equatorial II e áreas remanescentes.

Em setembro deste ano, a Codesaima promoveu uma ação do programa Aqui Tem Dono na Escola Militarizada Conceição da Costa e Silva, onde os mutuários puderam apresentar a documentação necessária para dar início ao processo de regularização.

O Cartório de Imóveis entregou o primeiro lote de Escrituras Públicas que serão repassadas aos beneficiários nesta segunda-feira. Nesta sexta-feira, o governador Antonio Denarium foi pessoalmente ao cartório para receber as 157 matrículas das mãos do tabelião Alcemir de Oliveira. Em seguida, o chefe do Executivo Estadual entregou os documentos à presidente da Codesaima, Maria Dantas, e à equipe da companhia.

As entregas ocorrerão de forma gradativa. “Essa será a primeira etapa e haverá outras. As pessoas serão notificadas conforme a programação for sendo realizada”, disse a coordenadora do programa Aqui Tem Dono, Jaíra Monteiro.

Moradores do conjunto Vila Jardim também serão contemplados nesta etapa. “Entregaremos Escrituras para alguns moradores do Vila Jardim que não puderam participar de uma entrega que fizemos anteriormente”, acrescenta Maria Dantas.

O post Governo de Roraima entrega escrituras públicas para moradores do Alvorada I apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.