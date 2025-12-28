Retrospectiva 2025: CBMSC encerra ano com avanços históricos, modernização e inovação em todo o estado

Foto: Divulgação / CBMSC

O ano de 2025 foi marcado por expressivos avanços para o CBMSC, com ampliações de recursos, adoção de novas tecnologias, fortalecimento da estrutura operacional e protagonismo em ações de prevenção, resgate e segurança em Santa Catarina. Com a nova identidade visual de seus quartéis e a atualização dos fardamentos, a corporação se prepara para a chegada do centenário ainda mais comprometida com a sociedade catarinense.

A tradicional cor amarela deu lugar ao cinza crômio, tonalidade mais resistente às intempéries e ao desbotamento. A modernização, que será concluída até setembro de 2026 — em homenagem ao centenário da corporação — deve gerar economia acumulada superior a R$ 39 milhões em duas décadas, entre materiais e mão de obra. Além da redução de custos, a padronização aproxima o CBMSC das referências estéticas adotadas por outros Corpos de Bombeiros do país.

O novo conjunto de uniformes operacionais está em adoção pela tropa. A gandola foi substituída pela combat shirt, peça mais leve, ergonômica, sem botões e ajustada por velcro, o que oferece mais mobilidade e melhor conforto térmico. A calça passa a incorporar elastano, garantindo flexibilidade superior e substituindo o tecido rígido tradicional. O novo fardamento atende demandas antigas da corporação.

Fotos: Divulgação / CBMSC

O ano também foi marcado pela ampliação de soluções tecnológicas. Em novembro, o CBMSC lançou uma funcionalidade inédita que permite ao cidadão acompanhar, em tempo real, o deslocamento da viatura até o local da ocorrência. Após o contato com o 193 e o registro da emergência pela Central (COBOM), o solicitante recebe automaticamente um link exclusivo com informações sobre a localização da equipe, estimativa de chegada e trajeto percorrido. A ferramenta também possibilita avaliações do atendimento telefônico e presencial, ampliando transparência, participação social e melhoria contínua dos processos.

Em abril, o CBMSC adotou o sistema de radiocomunicação digital, garantindo mais estabilidade, agilidade e clareza nas comunicações de campo — um avanço estratégico para operações de grande porte e para a distribuição eficiente de recursos.

A corporação intensificou ainda sua política de capacitação técnica, oferecendo cursos especializados para bombeiros militares e comunitários, com destaque para formação de condutores navais, operações com drones, busca e salvamento em inundações, além de treinamentos voltados à população em primeiros socorros e prevenção. A estratégia reforça o compromisso institucional com inovação, qualificação contínua e integração com a comunidade.

Valorização profissional: reajuste de 21,5%

Outra ação de grande impacto na valorização da corporação foi o reajuste salarial de 21,5%, anunciado pelo Governo do Estado. Com a medida, o salário inicial do soldado passou de R$ 6.000,00 para R$ 7.290,00. O reajuste, parcelado entre maio e dezembro de 2025 e abril de 2026, abrange mais de 35 mil profissionais da Segurança Pública, entre ativos e inativos, e promove maior valorização e competitividade na carreira.

SEMET: criação do Serviço Militar Temporário

Outro avanço importante foi a sanção da Lei Complementar 880/2025, que institui o Serviço Militar Estadual Temporário (SEMET). O novo modelo permite a criação de quadros temporários de oficiais e praças especialistas, suprindo demandas específicas e fortalecendo áreas técnicas sem a necessidade imediata de ampliação do quadro permanente. O mecanismo expande a capacidade operacional do CBMSC e melhora o atendimento à população.

Nova Lei de Organização Básica (LOB)

A Lei Complementar 885/2025 modernizou a estrutura organizacional da corporação, ampliando de três para cinco as Regiões Bombeiro Militar (RBM), reorganizando o efetivo e criando duas novas diretorias — uma voltada à inovação tecnológica e outra à saúde e promoção social. A nova LOB oferece maior eficiência administrativa, melhor distribuição de recursos e aprimoramento dos fluxos decisórios internos.

Foto: Divulgação /CBMSC

Balanço operacional: mais de 198 mil ocorrências atendidas

De 1º de janeiro a 12 de dezembro, o CBMSC registrou 198.674 ocorrências, um aumento de 1,57% em relação ao mesmo período de 2024, atendendo 158.112 vítimas. Os atendimentos pré-hospitalares, principal demanda operacional, somaram 156.256 casos. No período, o número de chamadas ao telefone 193 ultrapassou 581 mil ligações.

A seguir, os principais indicadores do ano:

Distribuição dos atendimentos (1º de janeiro a 16 de dezembro de 2025)

• Ocorrências gerais: 198.674

• Atendimentos pré-hospitalares: 157.678

• Salvamento, busca e resgate: 14.419

• Incêndios: 9.459

• Ações preventivas: 1.871

• Manejo de insetos: 4.708

• Cortes de árvores: 2.754

• Auxílios e apoios: 7.425

• Diversos: 4.724

• Risco potencial: 3.064

• Produtos perigosos: 271

• Batalhão de Operações Aéreas: 1185 atendimentos