João Pessoa tem mais de 80 mm de chuvas em 24 horas, mas sem registro de ocorrências graves

João Pessoa registra mais de 80 milímetros (mm) de chuvas nas últimas 24 horas (até as 10h30 desta quinta-feira). O maior índice pluviométrico foi no bairro do Cuiá, com 79,2 mm, seguido de Manaíra, com 77,4 mm e Altiplano, com 25,2 mm. Mas não houve registro de ocorrências graves.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta quinta-feira (15), o Aviso Meteorológico com previsão de chuvas intensas para Capital e as equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP) seguem de prontidão para atender as possíveis demandas da população.

A previsão do Inmet é de que João Pessoa pode receber chuvas entre 30 e 60 mm/h, podendo chegar a 50 ou 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios. O aviso é válido até às 23h59 da sexta-feira (16).

O prefeito Cícero Lucena, através das redes sociais, reforçou que a Prefeitura está trabalhando, de prontidão, e que a população entre em contato em caso de ocorrência. “Nas últimas horas, em João Pessoa choveu 80 milímetros. Graças a Deus, com as ações preventivas, a cidade está funcionando, com a cautela que todos nós devemos ter no trânsito. E a Defesa Civil, com a Infraestrutura e demais órgãos sociais da Prefeitura estão em alerta para qualquer ocorrência. Se você verificar algum problema entre em contato através dos nossos números para que a gente possa chegar junto e prestar os serviços que são de obrigação da Prefeitura. Graças a Deus, João Pessoa funcionando mesmo debaixo de chuva”, reforçou.

O gestor também comparou a situação com a capital vizinha. “Em Recife, onde o volume de água é semelhante, o prefeito precisou decretar feriado nos serviços não essenciais, justamente para lidar com esse dia de tanta chuva, que começou ontem. Aqui em João Pessoa, graças a Deus, não estamos enfrentando transtornos maiores. A Defesa Civil acabou de informar que não há pontos críticos de alagamento até o momento”, revelou.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, alertou para a necessidade da adoção de medidas de segurança em casos de chuvas fortes. “As pessoas devem evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, não abrigar-se sob árvores, evitar atravessar vias com acúmulo de água e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade, acionando a Defesa Civil imediatamente”, reforçou.

Infraestrutura – De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, seis equipes estão designadas para atender ocorrências emergenciais, além da manutenção rotineira que já é realizada diariamente.

“Quando a Defesa Civil emite alerta, ninguém do nosso grupo de WhatsApp dorme. Estamos com seis equipes nas ruas, preparados para o inverno — que é típico nesse período. Estamos atentos, ouvindo tudo por meio do nosso sistema de rádio, acompanhando as demandas da população para agir com rapidez”, afirmou.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.