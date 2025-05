Talleres x Alianza Lima, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (15), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Talleres x Alianza Lima acontece Hoje (15) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Nacional x Internacional, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (15), ESCALAÇÕES, PALPITES

River Plate x Independiente Del Valle, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (15), ESCALAÇÕES, PALPITES

Talleres x Alianza Lima: onde assistir, retrospecto, estatísticas e análise da Libertadores 2025

Talleres e Alianza Lima se enfrentam nesta quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+.

Este confronto promete muita emoção, principalmente pelo momento distinto das duas equipes na competição continental. Enquanto o Talleres amarga uma fase difícil, o Alianza Lima tenta manter viva a chance de classificação com uma campanha mais consistente.

Retrospecto e momento das equipes

O Talleres vive uma fase bastante negativa na temporada. Nos últimos 17 jogos, venceu apenas um, com sete empates e nove derrotas. Em casa, o time argentino não vence há três partidas e apresenta um desempenho ofensivo muito abaixo da média, com apenas 2 gols marcados em toda a Libertadores até aqui.

Flamengo x LDU, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (15), ESCALAÇÕES, PALPITES

Palmeiras x Bolívar, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (15), ESCALAÇÕES, PALPITES

O Alianza Lima, por sua vez, vem de quatro jogos seguidos sofrendo gols, mas demonstra maior solidez fora de casa. A equipe peruana está invicta há três partidas como visitante e vem de três jogos consecutivos balançando as redes adversárias fora de casa. No retrospecto geral da competição, soma quatro vitórias, três empates e três derrotas, com 14 gols marcados — uma média de 1,4 por partida.

O único confronto direto entre as duas equipes foi vencido pelo Alianza Lima, também nesta edição da Libertadores.

Prováveis escalações

Talleres (último jogo):

Javier Burrai; Gastón Benavídez, Juan Portillo, Santiago Fernández, Miguel Navarro; Matías Galarza, Blás Riveros, Juan Portilla; Rubén Botta, Federico Girotti e Nahuel Bustos.

Alianza Lima (último jogo):

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco; Erick Noriega, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Eryc Castillo, Hernán Barcos e Jhamir D’Arrigo.

Análise estatística

Talleres: 0 vitórias na Libertadores 2025 Média de 0,50 gols por jogo Sofre em média 1,33 gols por partida Média de 16,25 finalizações por jogo Valor de mercado: €40,3 milhões

Alianza Lima: 4 vitórias na Libertadores 2025 Média de 1,40 gols por jogo Sofre em média 1,30 gols por partida Média de 13,3 finalizações por jogo Valor de mercado: €6,7 milhões



Mesmo com um elenco tecnicamente inferior no valor de mercado, o Alianza Lima mostra desempenho superior e mais competitivo, especialmente na Libertadores. A equipe também apresenta uma maior capacidade de reação fora de casa, o que pode ser decisivo contra um Talleres pressionado e instável.

Onde assistir ao vivo

O jogo entre Talleres e Alianza Lima será transmitido exclusivamente pelo serviço de streaming Disney+, às 19h (horário de Brasília), nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025.

Palpites e odds das casas de apostas

Vitória do Talleres: 1.91

Empate: 3.70

Vitória do Alianza Lima: 5.50

Menos de 2.5 gols: 1.67

Diante do retrospecto recente das duas equipes, o mercado aponta leve favoritismo para o Talleres, embora os números sugiram cautela. O palpite de menos de 2.5 gols também se destaca entre os apostadores, considerando o baixo rendimento ofensivo dos argentinos e a postura mais conservadora dos visitantes.

Tags: #Libertadores2025 #TalleresxAlianzaLima #OndeAssistir #FutebolAoVivo #PalpitesLibertadores #AlianzaLima #Talleres #FutebolSulAmericano

**Hashtags: #Libertadores #Palestino #Millonarios #Futebol #galo #Peñarol #Palestino #huachipato #deportivitachira #nacional #thestrongest #Flamengo #Bolivar #Alianzalima #colocolo #palmeiras #botafogo #ldu #rosariocentral #Grêmio #estudiantes