ASSISTIR AO VIVO Alemanha x Itália na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2025, HOJE (23/03)

Pela Liga das Nações ou Nations League 2024/2025, Alemanha x Itália se enfrentam buscando a vitória. A disputa acontece, HOJE (23/03) às 16:45 hs. O mandante do jogo é Alemanha.

Alemanha x Itália: Prévia, Previsão e Prováveis Escalações – Liga das Nações da UEFA

A Alemanha recebe a Itália no Signal Iduna Park, em Dortmund, no próximo domingo (23), às 16h45 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações da UEFA. Após vencerem a primeira partida por 2 a 1 no San Siro, os alemães chegam com vantagem para avançar às semifinais.

Como Chegam as Equipes?

Alemanha

A seleção alemã deu um grande passo rumo à classificação ao virar o placar na Itália, com gols de Tim Kleindienst e Leon Goretzka. O técnico Julian Nagelsmann soube ajustar sua equipe no segundo tempo, e os comandados agora entram em campo confiantes para garantir a vaga na fase final da competição.

A Alemanha não perde há oito jogos na Liga das Nações e vem demonstrando solidez defensiva, mesmo com algumas ausências importantes. No ataque, Jamal Musiala e Leroy Sané são as principais armas para furar a defesa italiana.

🔹 Forma recente na Liga das Nações: DWWWDW

Itália

A Azzurra abriu o placar cedo no jogo de ida com Sandro Tonali, mas sofreu a virada e agora precisa reverter o resultado fora de casa. O técnico Luciano Spalletti confia no poder ofensivo de sua equipe, que marcou em 19 dos últimos 20 jogos pela competição.

A grande preocupação está na defesa, que sofreu gols em momentos cruciais e não conseguiu segurar a vantagem. Para buscar a classificação, os italianos precisarão de uma atuação impecável, principalmente na bola aérea, um ponto fraco evidenciado no primeiro duelo.

🔹 Forma recente na Liga das Nações: WDWWLL

Escalações Prováveis

🇩🇪 Alemanha:

Baumann; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt; Goretzka, Gross; Sané, Musiala, Adeyemi; Kleindienst.

🇮🇹 Itália:

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno; Bellanova, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean.

📌 Desfalques:

Alemanha: Kai Havertz, Benjamin Henrichs, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Marc-André ter Stegen e Florian Wirtz (lesionados).

Kai Havertz, Benjamin Henrichs, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Marc-André ter Stegen e Florian Wirtz (lesionados). Itália: Mateo Retegui e Federico Dimarco (fora por lesão), Riccardo Calafiori (dúvida).

Previsão e Palpite

A Itália deve adotar uma postura ofensiva desde o início, buscando um gol rápido para equilibrar o confronto. No entanto, a Alemanha demonstrou eficiência no jogo de ida e tem uma equipe bem estruturada para explorar os contra-ataques.

🔮 Palpite: Alemanha 1-1 Itália (Alemanha avança com 3-2 no agregado).

A expectativa é de um duelo equilibrado, mas os alemães têm a vantagem do empate e podem administrar o jogo para confirmar a classificação.

