Agência Minas Gerais | Carnaval consolida sucesso do turismo em Minas Gerais e inspira estratégia para o verão, baixa estação no estado

Minas Gerais se consolidou como um dos destinos turísticos mais bem avaliados do Brasil durante o Carnaval de 2025, conforme aponta o Panorama Mensal do Turismo referente ao mês de março. Com elevada aprovação dos foliões, movimentação econômica robusta e fluxo intenso de turistas por rodovias e aeroportos, o estado reafirma sua vocação para o turismo de experiência, ancorado na cultura, gastronomia e hospitalidade.

O Carnaval da Liberdade foi avaliado como ótimo ou bom por 88% dos foliões nas 17 cidades pesquisadas, chegando a 97% em Belo Horizonte. Os turistas permaneceram em média quatro dias nas cidades mineiras e, durante a viagem, 83% visitaram ou planejavam visitar outros destinos em Minas, o que confirma a força do turismo de fluxo interno. Em uma escala de 0 a 10, a nota média para recomendar o Carnaval mineiro foi 9.

Impactos e avaliações

O impacto na economia local foi expressivo. O gasto médio com hospedagem chegou a R$ 1.454, seguido por R$ 621 em refeições e bebidas, além de compras, transporte, ingressos e fantasias. A segurança e a hospitalidade também se destacaram: 85% da comunidade LGBTQIAPN+ avaliou o acolhimento como ótimo ou bom, e 95% dos turistas afirmaram não ter sofrido qualquer tipo de discriminação.

Outro destaque foi a programação cultural da Via das Artes, em Belo Horizonte, que alcançou 97% de aprovação.

“Os dados mostram que o Carnaval da Liberdade é hoje um dos maiores e mais bem avaliados do país, impulsionando o turismo, a economia e a cultura em todo o estado”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira.

Com crescimento de 16,41% nos desembarques aéreos em relação a janeiro de 2024 e alta de 5,07% no número de passageiros internacionais, Minas também ganhou espaço no turismo global. A visitação ao Inhotim cresceu 62% em janeiro, e os parques estaduais receberam mais de 53 mil visitantes no mesmo período.

Verão em Minas: oportunidade para crescer

Mesmo com os bons números, o verão segue sendo a baixa estação do turismo mineiro, reflexo da preferência nacional pelas praias neste período do ano. A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), em especial, registrou elevado fluxo de saída de turistas para o litoral, o que impactou temporariamente o setor local.

Diante desse cenário, o Governo de Minas já estuda um projeto estratégico para fortalecer o turismo no verão, com foco na RMBH e em outras regiões do estado. A iniciativa visa valorizar os atrativos culturais, naturais e gastronômicos mineiros, oferecendo experiências únicas que estimulem a permanência dos mineiros e atraiam turistas de outras regiões também durante o verão.

“O verão é tradicionalmente nossa baixa estação, mas também representa uma oportunidade. Estamos desenhando ações específicas para este período, com foco na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para que os mineiros descubram, cada vez mais, o valor e a beleza do que temos por aqui, também nos meses quentes. O turismo em Minas é para todas as estações”, afirma Leônidas Oliveira.