Everton x Crystal Palace, Super Liga feminina 2025, palpites, Escalações, Onde assistir

Preview: Everton x Crystal Palace Women – Análise e Prognóstico da Partida pela Women’s Super League

No próximo sábado (22 de março), Everton e Crystal Palace se enfrentam na 17ª rodada da Women’s Super League (WSL), no Marine Travel Arena. As duas equipes estão em momentos distintos da competição, e a partida promete ser de grande importância para ambas.

Everton: Buscando Recuperação

A equipe do Everton vem de uma derrota de 3-1 para o Arsenal em casa, o que interrompeu uma sequência de quatro jogos invictos na WSL. Apesar da derrota, a equipe mostrou boa competitividade, especialmente com Toni Payne igualando o placar antes de sofrer dois gols, sendo um deles contra. Everton ocupa atualmente a 8ª colocação da tabela, com 16 pontos, e tem 7 pontos de vantagem sobre o Crystal Palace.

O time comandado por Brian Sorensen tem enfrentado dificuldades, mas se fortalece por ser uma equipe sólida jogando em casa. A última vitória em casa foi contra o Aston Villa (2-0), o que traz confiança para este confronto. Para a partida, o Everton seguirá sem Inma Gabbaro, Aurora Galli e Megan Finnigan, todas se recuperando de lesões graves. A presença de Clare Wheeler, que retornou de lesão, pode ser um reforço importante.

Crystal Palace: A Esperança da Primeira Vitória Fora de Casa

Por outro lado, o Crystal Palace, lanterna da competição, vem de uma vitória importante por 3-1 contra o Aston Villa em casa. Foi a primeira vitória do time sob o comando de Leif Smerud, que substituiu Laura Kaminski. Embora o Palace esteja em uma posição delicada, a vitória trouxe renovada esperança para o time, que agora busca mais um bom resultado fora de casa. O time está a um ponto do Aston Villa e, com sete jogos restantes, ainda sonha com a permanência na WSL.

No entanto, a equipe tem dificuldades jogando fora de casa, com apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos fora. O Palace estará sem Hayley Nolan e Aimee Everett devido a lesões, e a participação de Fliss Gibbons e Indiah-Paige Riley é incerta após ficarem fora do time no último jogo.

Projeção da Partida e Possíveis Escalações

Ambas as equipes terão desafios para esta partida, e a disputa promete ser equilibrada. Everton, mesmo com um elenco mais forte, deve enfrentar dificuldades para superar o Palace, que vem de uma recuperação. A falta de consistência da equipe visitante, especialmente em jogos fora de casa, pode ser um obstáculo. Porém, a confiança adquirida após a vitória sobre o Villa pode ser crucial.

A expectativa é de um jogo bastante disputado, com Everton sendo o favorito, mas o Crystal Palace tem chance de surpreender. Nosso prognóstico é um empate, com o placar final sendo 1-1.

Possíveis Escalações:

Everton Women: Brosnan; Mjelde, Fernandez, Stenevik, S. Holmgaard; Wheeler, Ladd, Hayashi, Gago; Snoeijs; T. Payne.

Crystal Palace Women: Yanez; Arthur, Swaby, Larkin, Woodham; Sharpe, Nouwen, Cato; Stengel; Weerden, Larisey.

A partida promete ser intensa e pode alterar a dinâmica de ambas as equipes na classificação. Fique atento às novidades para não perder os detalhes dessa importante disputa pela Women’s Super League.