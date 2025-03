Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta segunda-feira (24) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Ariane Caldas Secretaria de Saúde *Colaboração da estagiária Rayane Ricardo Para encerrar as atividades do mês dedicado à saúde e segurança no trabalho, o Abril Verde, a Prefeitura de São José dos Campos, promove nesta terça (30), das 9h às 17h, um conjunto de palestras que trazem como tema central acidentes de trabalho. A […]