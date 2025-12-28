ENTRETENIMENTO

Atlético-MG anuncia o lateral-esquerdo Renan Lodi

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Atlético-MG anuncia o lateral-esquerdo Renan Lodi

Por MRNews

O Atlético-MG anunciou oficialmente, neste sábado (27), a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi. O jogador de 27 anos de idade, que foi revelado pelo Athletico-PR, assinou um contrato de cinco anos com o Galo.

Além do Furacão, o jogador tem passagens por Atlético de Madrid (Espanha), Nottingham Forest (Inglaterra), Olympique de Marselha (França) e Al Hilal (Arábia Saudita). O lateral também soma 19 jogos pela seleção brasileira, tendo participado da disputa da Copa América de 2021.

“Fala Massa, aqui é o Renan Lodi, já estou aqui em Belo Horizonte, ansioso para encontrar todos vocês e dar o meu melhor. Um abração”, declarou o lateral em postagem nas redes sociais horas após a confirmação do acerto.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

São Bernardo x Santos, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (29/01)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O jogo entre São Bernardo x Santos acontece HOJE (29/01) às 18h30 hs. O mandante da partida é SB que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como […]
ENTRETENIMENTO

Bibliotecas do IFSP são contempladas no edital do Proac

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Projetos dos Campi Campinas e Itaquaquecetuba receberão R$ 300 mil cada um para manutenção e modernização As proponentes Tatiane Salles, do Campus Campinas, e Fernanda da Silva, do Campus ItaquaquecetubaDois projetos do IFSP foram contemplados pelo edital 29/2024 para Manutenção e Modernização de Bibliotecas do Programa de Ação Cultural (Proac) da Secretaria da […]
ENTRETENIMENTO

Horóscopo do Dia de Hoje Previsões Celestiais, TERÇA (30/01/24)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Horóscopo: Previsões Celestiais para o Período Atual Bem-vindo ao fascinante mundo do horóscopo, onde as estrelas e os planetas desempenham um papel crucial em orientar nossas vidas. Descubra o que os astros reservam para você no atual período, enquanto exploramos as energias cósmicas que moldam cada signo do zodíaco. Áries (21 de março […]