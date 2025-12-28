Seletivo da Educação: Prefeitura estende plantão para emissão de declaração de tempo de serviço até este domingo, 28

O atendimento ocorrerá na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAG), das 8h às 14h



Foto: Divulgação Semuc



A Prefeitura de Boa Vista informa aos candidatos do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação (SMEC). O plantão presencial para emissão da declaração de tempo de serviço segue até este domingo, 28.

O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAG), localizada na Rua Prof. Agnelo Bitencourt, nº 232 – Centro, das 8h às 14h. Inicialmente previsto para os dias 26 e 27, mas a Prefeitura ampliou o plantão para atender melhor aos candiados. Tendo em vista que necessitam do documento para efetivar a inscrição no seletivo.

A medida reforça o compromisso da Prefeitura de Boa Vista em oferecer suporte aos candidatos. Assim, garantindo acesso à documentação exigida dentro do prazo e assegurando a organização e a regularidade do processo seletivo.

Fonte: Da redação