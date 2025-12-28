ESPORTES

Maria Aparecida Cardoso Guimarães falece aos 95 anos

O basquete brasileiro perdeu neste sábado (27) a ex-jogadora Maria Aparecida Cardoso Guimarães, a Cida, que ajudou a seleção brasileira a conquistar o Campeonato Sul-Americano nos anos de 1954 e de 1959, informou a Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

“Bicampeã Sul-Americana com a seleção brasileira em 1954 e 1959, Cida ajudou a construir um caminho sólido para as novas gerações que viriam depois, rompendo preconceitos e conquistando espaço e títulos! Cida iniciou a caminhada de uma família basqueteira, e é mãe do nosso querido Cadum Guimarães, Eduardo, Ângela e Márcia, além de irmã de Maria Helena Cardoso. Nossas condolências aos amigos e familiares. Cida é um exemplo de garra, talento e amor ao basquete e à vida”, afirmou a CBB em nota.

A causa do falecimento de Cida, que tinha 95 anos de idade, não foi revelada. A ex-jogadora, que atuava na posição de pivô, também conquistou com a seleção brasileira duas pratas e um bronze em sul-americanos, além de uma prata e um bronze em jogos pan-americanos.

Basquete brasileiro perde técnico Cláudio Mortari

Astro paralímpico, Gabrielzinho enaltece treinador: “Mente pensante”

