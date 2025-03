Por MRNews



Basquete: Vasco vence o São Paulo por 88 a 78 em São Januário pelo NBB

O Vasco da Gama conquistou mais uma grande vitória no NBB Caixa 2024/25, ao derrotar o São Paulo por 88 a 78, neste sábado (8), em São Januário. Com uma atuação dominante, o Gigante do Basquete se impôs dentro de casa e consolidou sua boa fase na competição.

Domínio cruzmaltino do início ao fim

O Vasco começou a partida com intensidade e logo no primeiro tempo abriu vantagem, fechando o intervalo vencendo por 41 a 31. O São Paulo tentou reagir na segunda metade do jogo, mas a equipe vascaína manteve o ritmo e garantiu o triunfo com solidez.

Marquinhos, um dos grandes destaques da equipe, chegou à marca impressionante de 9 mil pontos no NBB, consolidando sua importância no basquete nacional. Além dele, Eddy e Lucas Mariano também tiveram atuações decisivas, contribuindo para o placar final.

Vibração e apoio da torcida

Após a vitória, os jogadores do Vasco celebraram com o tradicional grito de Casaca, em um momento de muita festa entre os atletas e a torcida presente em São Januário. O apoio da arquibancada foi fundamental para mais um resultado positivo do Almirante na temporada.

Próximos desafios

Com mais esse triunfo, o Vasco segue firme na briga pelas primeiras posições do NBB. O próximo compromisso da equipe será fora de casa, em busca de mais uma vitória para manter a boa sequência na competição.

O Gigante do Basquete segue forte, e a torcida pode esperar mais grandes exibições ao longo da temporada!

📌 Destaques do jogo:

✔ Placar final: Vasco 88 x 78 São Paulo

✔ Local: São Januário

✔ Destaques do Vasco: Marquinhos, Eddy e Lucas Mariano

✔ Próximo jogo: A definir

ONDE ASSISTIR

Agenda de Jogos do NBB e Onde Assistir

Confira os próximos jogos do NBB 2025 com datas, horários e transmissões ao vivo:

08 a 15 de março de 2025

08/03 (sábado) – 17h10 | Vasco x São José | TV Cultura, NBB Basquetpass, Facebook Live

| | 11/03 (terça-feira) – 20h00 | Fortaleza x Bauru | ESPN, NBB Basquetpass

| | 12/03 (quarta-feira) – 20h00 | Pinheiros x Mogi | YouTube NBB, Basquetpass

| | 13/03 (quinta-feira) – 20h00 | Caxias x São José | YouTube NBB, Basquetpass

| | 13/03 (quinta-feira) – 20h00 | Vasco x Botafogo | SporTV, NBB Basquetpass

| | 14/03 (sexta-feira) – 19h30 | Pato x Brasília | YouTube NBB, Basquetpass

| | 14/03 (sexta-feira) – 19h30 | União Corinthians x Bauru | Rede ITA, NBB Basquetpass

| | 15/03 (sábado) – 17h00 | Caxias x Campo Mourão | A definir

| | 15/03 (sábado) – 17h10 | Corinthians x Mogi | YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

| | 15/03 (sábado) – 19h00 | União Corinthians x São José | YouTube, NBB Basquetpass

17 a 19 de março de 2025

17/03 (segunda-feira) – 11h00 | Brasília x Botafogo | YouTube, NBB Basquetpass

| | 17/03 (segunda-feira) – 19h30 | União Corinthians x Campo Mourão | A definir

| | 17/03 (segunda-feira) – 19h30 | Pinheiros x São José | YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| | 18/03 (terça-feira) – 20h00 | Franca x Bauru | ESPN, NBB Basquetpass

| | 19/03 (quarta-feira) – 19h00 | Minas x Flamengo | SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

Acompanhe os duelos e fique por dentro das novidades do NBB!