Amazonas x Manaus, ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS Amazonense de 2025, HOJE (09/03), palpites, escalações

A partida entre Amazonas x Manaus acontece HOJE (08/03). O mandante da partida desta vez é o Amazonas. O Campeonato Amazonense de 2025 é transmitido conforme abaixo e o horário do jogo pode ser visto a seguir.

Amazonas x Manaus: Tudo Sobre a Final do Primeiro Turno do Campeonato Amazonense 2025

Amazonas e Manaus se enfrentam neste domingo (9) na grande final do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2025. A bola rola às 17h (horário de Brasília – 16h local) na Arena da Amazônia, em um clássico que promete muita emoção. As equipes chegam embaladas após semifinais dramáticas e buscam o título para garantir uma vaga na decisão do Estadual.

Caminho até a Final

O Manaus garantiu sua vaga ao eliminar o Parintins nos pênaltis, após um empate por 2×2 no tempo normal. A equipe foi mais eficiente nas cobranças e venceu por 6×5. Já o Amazonas também precisou das penalidades para superar o Manauara, após um empate sem gols. Nas cobranças, a Onça-pintada levou a melhor por 9×8.

Ambos os times vêm de eliminações em competições nacionais. O Amazonas caiu na Copa do Brasil ainda na primeira fase e foi eliminado pelo São Raimundo-RR nas quartas da Copa Verde. O Manaus, por sua vez, também caiu nas quartas da Copa Verde, sendo derrotado pelo Paysandu, mas conseguiu avançar à segunda fase da Copa do Brasil antes de ser eliminado pelo Atlético-MG nesta semana.

Retrospecto do Clássico

O duelo entre Amazonas e Manaus é marcado pelo equilíbrio. Em oito confrontos oficiais, o Manaus tem uma pequena vantagem, com três vitórias, contra duas do Amazonas e três empates. Na Arena da Amazônia, palco da decisão, são duas vitórias do Manaus, uma do Amazonas e dois empates.

Ficha do Jogo

Jogo: Amazonas x Manaus

Amazonas x Manaus Competição: Campeonato Amazonense 2025 – Final do Primeiro Turno

Campeonato Amazonense 2025 – Final do Primeiro Turno Data e horário: Domingo, 9 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília)

Domingo, 9 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília) Local: Arena da Amazônia, Manaus-AM

Arena da Amazônia, Manaus-AM Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Edina Alves Batista (SP) Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá e Noelia Chaves da Paixão (AM)

Prováveis Escalações

Amazonas: João Lopes; Thiago Spice, Wellington Nascimento, Fabiano, Luan Silva; Raimar, William Barbio, Eliton Jr; Pará, Robertinho, Sassá.

Técnico: Rafael Lacerda

Manaus: Gustavo Silva; Caio Hila, Jefferson, Erik Henrique, Miliano; Zé Augusto, Bosco, Gabriel Manson; Renanzinho, Vitinho, Lelo.

Técnico: Higo Magalhães

Palpites para o Confronto

Ambas as equipes chegam de eliminações frustrantes, mas o fator físico pode ser determinante. O Amazonas teve uma semana cheia de preparação, enquanto o Manaus jogou pela Copa do Brasil no meio da semana e pode sentir o desgaste. A expectativa é de um duelo equilibrado, onde a eficiência nas finalizações será decisiva.

Palpite: Amazonas 1×1 Manaus (decisão nos pênaltis)