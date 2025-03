BOLETIM – Mestrado em Gestão da Informação da Udesc Faed abre 20 vagas para a turma deste ano

O Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação (PPGInfo), do Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed), da Udesc, abriu inscrições até 6 de abril para a turma 2025 do curso gratuito de mestrado profissional em Gestão de Unidades de Informação.

O processo seletivo oferece até 20 vagas, sendo cinco exclusivas para servidores técnicos universitários da Udesc que se enquadrem nos requisitos previstos no edital, e cinco vagas preferenciais destinadas a ações afirmativas. As demais vagas são destinadas à ampla concorrência.

As inscrições devem ser feitas mediante o preenchimento do formulário e envio da documentação solicitada. Todas as informações estão disponíveis no site udesc.br.

O PPGInfo é estruturado em duas linhas de pesquisa: “Gestão de Unidades de Informação” e “Informação, Memória e Sociedade”.

A seleção será realizada em três etapas: avaliação do pré-projeto de pesquisa e do currículo Lattes do candidato; prova escrita; e defesa do pré-projeto em processo de avaliação por meio de entrevistas.

O resultado final com os candidatos aprovados será publicado em 20 de junho de 2025. As aulas terão início em agosto.

Repórter: Marcos Cassettari