GCM detém homem por violar medida protetiva judicial na Vila Acácia Marina – Agência de Notícias

Foto: Marco Favero / Arquivo / SECOM Os benefícios da amamentação para a saúde do bebê são fundamentais e colaboram diretamente no desenvolvimento saudável das crianças. Para atender os bebês do Oeste catarinense que não têm acesso ao leite materno por diversos motivos, o Banco de Leite Humano do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, […]