Semob-JP promove ações educativas para conscientizar população sobre vagas prioritárias

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), por meio da Divisão de Educação para o Trânsito (Died), realiza nesta semana uma série de ações educativas com foco na conscientização sobre o uso correto das vagas de estacionamento prioritárias. A iniciativa busca reforçar o respeito aos espaços destinados a pessoas idosas, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com deficiência, com fibromialgia e com síndrome de Down.

As atividades acontecem em supermercados da Capital, locais de grande fluxo de veículos e pedestres, e têm como objetivo orientar condutores e conscientizar a população sobre a importância do uso adequado dessas vagas, que são garantidas por lei e fundamentais para garantir mais dignidade e acessibilidade a esses grupos.

O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, destaca que a ação reforça valores de empatia e cidadania. “Mais do que cumprir uma norma, respeitar as vagas prioritárias é reconhecer o direito do outro. São espaços pensados para garantir mobilidade com dignidade a quem realmente precisa. Nosso trabalho educativo visa transformar esse respeito em cultura”, afirmou.

Durante as abordagens, agentes de mobilidade e educadores de trânsito também vão orientar sobre como solicitar a credencial de estacionamento prioritário, emitida pela Semob-JP, documento obrigatório para o uso regular dessas vagas.

A Semob-JP reforça ainda que a solicitação das credenciais pode ser feita de forma gratuita, na sede do órgão, pontos de atendimento nas Casas da Cidadania do Manaíra Shopping ou Jaguaribe ou, ainda, através do site oficial: portal.semobjp.pb.gov.br. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato, entre 5h e 0h, pelo número (83) 3213-7188.

Confira o cronograma das ações:

– Terça-feira (15/07), às 8h30 – Supermercado Assaí Atacadista (Geisel)

– Quarta-feira (16/07), às 14h – Supermercado Atacadão (Geisel)

– Quinta-feira (17/07), às 14h – Supermercado Super Fácil (Água Fria)

– Sexta-feira (18/07), às 8h30 – Supermercado Assaí (Epitácio Pessoa)