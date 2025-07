Chegada de equipamentos marca nova fase no tratamento oncológico em Roraima

Em breve, Roraima passará a ofertar o tratamento de radioterapia para pacientes com câncer. A medida será possível com a conclusão do Centro de Radioterapia, que faz parte do complexo do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento) e está com 86% das obras concluídas.

Recentemente, a Sesau (Secretaria de Saúde) recebeu dois aparelhos tecnológicos para o Centro de Radioterapia de Roraima, um acelerador linear para teleterapia e outro para braquiterapia, ferramentas que vão transformar o cenário do tratamento contra o câncer no Estado por meio da unidade, marcando o início de uma nova fase na assistência oncológica da rede pública estadual.

O investimento foi viabilizado com recursos do programa Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal. A partir dele, foi possível não apenas adquirir os equipamentos, mas também será realizado um upgrade tecnológico, que está em processo desde setembro de 2024, garantindo que os tratamentos a serem oferecidos no Estado estejam entre os mais modernos disponíveis atualmente.

“Chegou recentemente o aparelho que vai ser instalado no Centro de Radioterapia. Temos o prazer de informar que eles chegaram completos, já está indo para a fase de assentamento da base do aparelho. Um que vai ser o de teleterapia e o outro de braquiterapia”, afirmou o diretor do Departamento de Políticas e Apoio ao Diagnóstico por Imagem, Tarsis Vasconcelos.

Segundo ele, anteriormente, os pacientes com câncer precisavam sair do Estado para realizar esse tipo de tratamento em unidades especializadas em outros Estados, método que deve mudar com a inauguração do novo Centro de Radioterapia.

“Conseguimos colocar tanto o projeto dos aparelhos, como o projeto da estrutura em si, e com o upgrade deixamos o aparelho o mais completo possível, até porque o objetivo da gestão é que todos os nossos pacientes e usuários que precisam desse tratamento não saiam mais do Estado. É um avanço surpreendente que nem imaginaríamos alguns anos atrás”, disse.

SOBRE OS APARELHOS

Os novos aparelhos permitirão que Roraima ofereça, pela primeira vez com estrutura própria, técnicas como a Radioterapia Conformacional Tridimensional (3D-CRT), a Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT), a Terapia por Arco Modulado Volumétrico (VMAT) e a Braquiterapia. Cada uma dessas técnicas é indicada para diferentes tipos e estágios de câncer, permitindo mais precisão e menos efeitos colaterais.

A Radioterapia 3D-CRT, por exemplo, permite moldar os feixes de radiação conforme o formato do tumor, poupando tecidos saudáveis. Já a técnica de IMRT utiliza feixes de diferentes intensidades, aumentando a eficácia nos tumores mais complexos. A VMAT, por sua vez, aplica a radiação de forma contínua e precisa enquanto o aparelho gira ao redor do paciente, tornando o tratamento mais rápido.

Já a Braquiterapia é utilizada especialmente em casos como o câncer de colo de útero e consiste em colocar a fonte de radiação próxima ou dentro do próprio tumor, oferecendo resultados mais eficazes e com menos impactos no organismo.

“A radioterapia padrão, na qual o aparelho emite a radiação vindo de fora do paciente para dentro do paciente. Do outro lado vai ficar a braquiterapia, que é um dos principais combates ao câncer de colo de útero, na qual a fonte de radiação vai ficar interna ao paciente mais próxima do tumor”, detalhou o diretor.

ESTRUTURA DO CENTRO

A obra é de responsabilidade do Governo Federal, sendo parte do Plano de Expansão de Radioterapia do Sistema Único de Saúde, lançado em 2012. O total investido é de R$ 14.946.799,26.

A previsão é que a inauguração ocorra no final do segundo semestre de 2025.

“Imagina você saindo do seu Estado, às vezes sem apoio familiar, psicológico ou financeiro. Agora, isso não vai mais acontecer. Nossos usuários terão condições de fazer quimioterapia, radioterapia e braquiterapia aqui mesmo, com qualidade e estrutura”, destacou Tarsis.

Após o término das obras, o Centro de Radioterapia de Roraima contará com sala da recepção e espera, administração, três consultórios de triagem, sala de curativo, sala de moldes/oficina de blocos e sala de recuperação.

Além disso, também haverá sala de planejamento/física médica, sala do acelerador linear (bunker), com dois aceleradores (equipamentos importados e já adquiridos), sala de comando e três ambientes de apoio (serviços).

Obra havia sido paraliada e espaço foi ocupado de forma irregular

Em 2019, 28 obras de Centros de Radioterapia executadas pelo Ministério da Saúde foram embargadas por divergências no projeto arquitetônico. Roraima foi um dos Estados que sofreu com a medida.

Desde então, cerca de 140 imigrantes utilizaram o local no bairro Aeroporto como residência improvisada, construindo, inclusive, estruturas precárias como banheiros.

Para que a obra pudesse ser retomada pelo Ministério da Saúde, em janeiro de 2024, a Sesau ingressou na Justiça com uma ação de reintegração de posse. A desocupação ocorreu na primeira semana de junho e durou três dias. Em seguida, os trabalhos reiniciaram.

