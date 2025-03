Grupo Floriô leva música regional para o Domingo no Parque

Posted on

Os contribuintes de João Pessoa poderão antecipar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) referentes ao exercício de 2025 a partir desta segunda-feira (20), através do Portal do Contribuinte. Com atualização de 4,87% no valor dos tributos, as guias de pagamento estarão disponibilizadas para pagamento com código de barras ou via pix. De […]