The Masked Singer Brasil 5, Quem é Penha, Karine Alves!

Por MRNews



Quem é a Penha de ‘Cheias de Charme’ no The Masked Singer 2025?

Erramos. Karine Alves era a artista por trás de Penha. Mas esse não tínhamos certeza. Aliás. A única.

O reality show The Masked Singer Brasil segue em sua quinta temporada, com a apresentação de Eliana e um painel de jurados que conta com nomes como Tatá Werneck, Tony Ramos, Sabrina Sato e Belo. O programa continua movimentando as redes sociais com especulações sobre as identidades dos famosos mascarados. Entre os personagens desta temporada, está a personagem Penha, inspirada na famosa protagonista de Cheias de Charme, que tem gerado grande curiosidade.

A Personagem Penha e os Palpites dos Fãs

Penha, uma das personagens mais aguardadas, é lembrada pelos fãs de Cheias de Charme, onde era interpretada por uma atriz que conquistou o público com seu talento e simpatia. As especulações nas redes sociais indicam que a apresentadora e atriz Monica Iozzi pode ser a famosa por trás da fantasia de Penha.

A teoria ganhou força quando um teaser do programa foi divulgado, e muitos internautas notaram que a voz da personagem parecia com a de Monica. “No teaser já deu pra ver que a Penha é a Monica Iozzi”, comentou um fã no X (antigo Twitter), o que só aumentou o mistério.

O Impacto de The Masked Singer Brasil 2025

Nesta temporada, o programa também traz outros personagens inspirados em figuras famosas de novelas brasileiras, como Dona Lurdes de Amor de Mãe, Catarina e Petruchio de O Cravo e a Rosa, e Nazaré Tedesco de Senhora do Destino, prometendo muita diversão e mistério para o público. Com Eliana no comando, a atração continua a ser um dos maiores sucessos da TV Globo, e as redes sociais estão em polvorosa com as especulações sobre quem se esconde por trás das máscaras.

Agora, resta aos fãs esperar para ver se a aposta de Monica Iozzi como Penha se confirma nos próximos episódios.