Mulher condenada a seis anos por tráfico é presa em RR

Posted on

Alunos do curso de Licenciatura em Português podem se inscrever entre 30 de agosto e 4 de setembro O curso de Português como Língua Adicional (PLA) para falantes de Espanhol e de Inglês, oferecido pelo IFSP no formato online, seleciona oito alunos para monitoria voluntária. As atividades do curso estão previstas para acontecer entre os […]