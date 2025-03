Sesau reforça importância do cuidado com a saúde da mulher

Neste sábado, 08, é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Saúde destaca a importância da atenção à saúde feminina e reforça a necessidade de que todas as mulheres busquem atendimento no Centro de Referência em Saúde da Mulher Maria Luiza Castro Perin.

A data é uma oportunidade para lembrar que a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças como o câncer de mama e do colo do útero são fundamentais para garantir qualidade de vida e bem-estar, assegurando maior chance de tratamento e cura.

A diretora do Centro, Taynah Almeida, explica o fluxo de atendimento e destaca os serviços oferecidos pela unidade.

“Aqui, contamos com mastologistas, realizamos exames como mamografia, ultrassonografia mamária e ultrassom transvaginal. Mulheres acima de 40 anos já podem realizar a mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde), e aquelas com histórico familiar de câncer de mama podem iniciar o rastreamento antes dessa idade”, afirma Taynah.

O Centro de Referência da Saúde da Mulher funciona das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. E fica localizado na avenida Capitão Júlio Bezerra, nº 1632, Aparecida.

Na unidade, a paciente receberá ainda atendimento da equipe multiprofissional, que inclui nutricionista, fisioterapeuta obstétrico, endocrinologista, ginecologista, obstetra, dentista e psicólogo.

“Temos serviços voltados para o climatério, que é o período de transição para a menopausa. Mulheres que deixam de menstruar por cerca de quatro anos, podem apresentar sintomas como irritabilidade, insônia e estresse. Para esses casos, oferecemos avaliação e exames complementares para verificar a necessidade de terapia hormonal. O acesso é via encaminhamento da UBS (Unidade Básica de Saúde)”, pontuou.

Além disso, o Centro também acompanha mulheres que precisam passar por cirurgias ginecológicas.

Pacientes que precisam realizar exames como ultrassonografia ou ressonância, e havendo a necessidade de cirurgia são encaminhadas para o Centro de Referência.

“Damos continuidade ao processo, inserimos a paciente no sistema e, posteriormente, ela é direcionada à Maternidade para o procedimento. Após a cirurgia, ela retorna ao Centro para o pós-operatório e acompanhamento”, detalhou.

A diretora enfatiza o autocuidado e a importância da prevenção, sendo necessário avaliações clínicas anuais, que devem ser realizadas pelos postos de saúde.

“A detecção precoce de qualquer alteração aumenta significativamente as chances de tratamento e cura. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio e respeito pela própria história”, acrescentou.

PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO

Para garantir um melhor acompanhamento às gestantes e aos bebês, o Centro de Referência em Saúde da Mulher oferece o atendimento de pré-natal de alto risco. O serviço é voltado para gestações de alto risco, abrangendo condições maternas e fetais que possam impactar a gestação, o pós-parto e a saúde do recém-nascido.

O objetivo é informar e preparar essas mães para possíveis desafios durante e após a gestação, oferecendo suporte para que enfrentem melhor eventuais problemas de saúde dos bebês.

“As gestantes iniciam o acompanhamento na UBS mais próxima de casa. Se houver alguma alteração que classifique a gravidez como de alto risco, conforme protocolo do Ministério da Saúde, a paciente é referenciada para o nosso Centro por meio do SISREG (Sistema de Regulação)”, explicou a diretora do Centro.

O post Sesau reforça importância do cuidado com a saúde da mulher apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.