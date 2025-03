Prefeitura de Sorocaba realiza primeira edição do Passeio Aquático no Parque Porto das Águas – Agência de Notícias

Fotos: Carlos Sales – Secom

Os sorocabanos puderam conferir, neste sábado (8), a primeira edição do Passeio Aquático no Parque Municipal Porto das Águas. O objetivo foi promover uma atividade gratuita de recreação e lazer às famílias durante os quatro fins de semana do mês de março (8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, e 29 e 30). Novas vagas serão abertas semanalmente.

Promovida pela Secretaria de Governo (Segov), Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) e Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a iniciativa proporcionou aos participantes o passeio em três tipos de embarcações: canoa, caiaque e stand up paddle. Além da vivência aquática, food trucks comercializaram alimentos e bebidas no local.

A programação, que continua no domingo (9), teve início com as orientações dos instrutores responsáveis sobre os cuidados durante os passeios de cada modalidade, além da distribuição dos equipamentos como coletes salva-vidas e remos. Divididos em grupos, os inscritos remaram por toda a extensão do lago.

O passeio possibilitou que Milena Ester Aires, de 29 anos, moradora do Parque São Bento, levasse o filho Pedro Lucas, de 7 anos, para ter sua primeira experiência com a canoa. “É muito legal a gente estar no comando, fazendo força para remar, e ele não teve medo, até entrou na água. Com certeza vamos participar de novo”, declarou Milena após participar ao lado do pequeno.

A atividade inédita na cidade proporcionou, ainda, que os sorocabanos vivenciassem novamente aventuras que foram conhecidas durante suas viagens. Foi o caso de Samuel, de 10 anos, que estava acompanhado dos pais Laisa e Luís Almeida, moradores do Cajuru, que declarou ser sua segunda vez na prática aquática. “Eu já fiz uma vez, durante uma viagem ao Ceará, e não tenho medo, estou super animado”, ressaltou o pequeno antes de entrar no caiaque a ao lado do pai.

O casal Daniele e Cristiano Andreoli, moradores da Vila Hortência, mudaram para Sorocaba há sete meses, e decidiram participar da programação para conhecer o Parque Municipal Porto das Águas como uma opção de lazer na cidade. “Nós já fizemos rafting e ter esse tipo de passeio disponível é muito bom, dá a oportunidade para quem não tem acesso conhecer, principalmente no verão”, disse Daniele.

As vagas para as próximas datas são limitadas e as inscrições gratuitas serão realizadas semanalmente, de forma on-line. O Parque Municipal Porto das Águas está localizado na Avenida Quinze de Agosto, altura do número 6.066.