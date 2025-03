Sport x Santa Cruz, ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS Pernambucano de 2025, HOJE (08/03), palpites, escalações

Por MRNews



A partida entre Sport x Santa Cruz acontece HOJE (08/03). O mandante da partida desta vez é o Sport. O Campeonato Pernambucano de 2025 é transmitido conforme abaixo e o horário do jogo pode ser visto a seguir.

Sport x Santa Cruz Iniciam Disputa por Vaga na Final do Campeonato Pernambucano 2025

Neste sábado, 8 de março de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), a Ilha do Retiro será palco do primeiro confronto da semifinal do Campeonato Pernambucano entre Sport e Santa Cruz. O clássico, conhecido como “Clássico das Multidões”, promete agitar os torcedores pernambucanos em mais uma edição decisiva.

Transmissão ao Vivo

Os fãs poderão acompanhar a partida ao vivo pela TV Globo, que transmitirá o jogo para todo o estado de Pernambuco. Além disso, o portal ge.globo.com oferecerá cobertura em tempo real, com detalhes minuto a minuto e análises exclusivas. citeturn0search1

Campanha das Equipes

O Sport, atual campeão estadual, busca seu 45º título pernambucano. A equipe encerrou a fase classificatória na segunda posição, garantindo vantagem de decidir a semifinal em casa. Sob o comando do técnico Pepa, o Leão da Ilha aposta na experiência de jogadores como Thiaguinho, artilheiro da equipe com cinco gols na competição. citeturn0search11

O Santa Cruz, por sua vez, liderou a primeira fase do campeonato, demonstrando regularidade e um futebol consistente. O técnico Itamar Schülle tem à disposição um elenco jovem, mesclado com atletas experientes, e espera quebrar o jejum de títulos estaduais que dura desde 2016. citeturn0search11

Retrospecto Recente

No último encontro entre as equipes, válido pela sexta rodada do Pernambucano 2025, o Santa Cruz venceu por 1 a 0, em partida marcada por equilíbrio e fortes emoções. Este resultado aumenta a expectativa para o confronto semifinal, já que o Tricolor busca repetir a performance, enquanto o Sport almeja a revanche diante de sua torcida.

Segurança e Público

Devido a incidentes de violência registrados no último clássico, as autoridades de segurança pública determinaram que esta partida contará apenas com a presença da torcida do Sport. A medida visa garantir a integridade dos espectadores e a tranquilidade do evento. A expectativa é de casa cheia na Ilha do Retiro, com os rubro-negros apoiando intensamente sua equipe rumo à final.

Arbitragem

A Federação Pernambucana de Futebol escalou Rodrigo Pereira, árbitro do quadro da FIFA, para comandar o clássico. Ele será auxiliado por Humberto Martins e Fernando Antônio, ambos de Pernambuco. O uso do árbitro assistente de vídeo (VAR) também está confirmado para esta fase decisiva do campeonato. citeturn0search6

Expectativas para o Confronto

Ambas as equipes chegam motivadas para o duelo. O Sport, jogando em casa, pretende impor seu ritmo e aproveitar o apoio da torcida para construir uma vantagem no primeiro jogo. O técnico Pepa enfatizou a importância de manter a concentração e a disciplina tática para neutralizar as principais armas do adversário.

Já o Santa Cruz aposta na solidez defensiva e nos contra-ataques rápidos para surpreender o rival. Itamar Schülle destacou a confiança do grupo e a vontade de conquistar um resultado positivo fora de casa, levando a decisão para o Arruda com vantagem.

Próximo Jogo

A partida de volta está marcada para o próximo sábado, 15 de março, às 16h30, no Estádio do Arruda. O vencedor do confronto, no agregado dos dois jogos, garantirá vaga na grande final do Campeonato Pernambucano 2025 e seguirá em busca do título estadual.

Conclusão

O Clássico das Multidões deste sábado promete ser um espetáculo à parte, reunindo tradição, rivalidade e a paixão das torcidas pernambucanas. Independentemente do resultado, o futebol nordestino celebra mais um capítulo de sua rica história, evidenciando a força e a importância dos clubes de Pernambuco no cenário nacional.

Para mais detalhes e cobertura completa do Campeonato Pernambucano 2025, acompanhe a programação da CNN Brasil e acesse nosso portal para atualizações em tempo real.